GC – Schaffhausen 26:28
Kadetten entgehen erster Saison-Niederlage knapp

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia Zürich – Kadetten Schaffhausen (26:28).
Publiziert: 20:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 13. Dezember
