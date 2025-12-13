DE
FR
1879 Basel – Wacker 33:26
Basler zeigen eine starke zweite Halbzeit

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV 1879 Basel – Wacker Thun (33:26).
Publiziert: 20:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 13. Dezember
