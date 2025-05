Trotz des Endes der Meisterschaften in Fussball, Eishockey und Co. bietet der Juni diverse Sporthighlights. Nebst zweier Grand Slams feiert die Klub-WM ihre Premiere. Schwingfans kommen mit gleich 14 Kranzfesten voll auf ihre Kosten. Und in der F1 stehen drei GPs an.

Darum gehts Stoos-Schwinget und 14 weitere Kranzfeste prägen den Juni

French Open und Wimbledon bieten doppelte Grand-Slam-Action

1 Stoos-Schwinget

Im Mai feierte die Schwingsaison 2025 ihren Auftakt, diesen Monat stehen nicht weniger als 14 Kranzfeste auf der Agenda. Eines der grössten Highlights ist sicherlich der Stoos-Schwinget vom 9. Juni, wo es erstmals in dieser ESAF-Saison zum Duell zwischen Schwingerkönig Joel Wicki und seinem grössten Herausforderer Fabian Staudenmann kommt.

Doch nicht nur in der Innerschweiz stehen prestigeträchtige Feste an. Ebenfalls im Juni finden der Schwarzsee-Schwinget (22.06.) sowie das Nordostschweizer Schwingfest in St. Gallen (29.06) statt.

2 Doppelte Grand-Slam-Action mit French Open und Wimbledon

Kurz vor Monatswechsel startete mit Roland Garros in Paris das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. Während das Lieblingsturnier von Rekordsieger Rafael Nadal (14 Titel) noch bis zum 8. Juni läuft, lieferten die Organisatoren mit einer extra für den Spanier einberufenen Zeremonie um Federer, Djokovic und Murray gleich zu Beginn einen emotionalen Höhepunkt.

Doch auch sportlich zählen die French Open seit Jahren zu den verlässlichsten Spektakel-Garanten des Tenniskalenders. Und der Frühsommer traditionell zu den ereignisreichsten Jahreszeiten. Drei Wochen nach dem Finalspiel der Männer in Roland Garros vom 8. Juni erfolgt am 30. bereits der Auftakt in Wimbledon.

3 Fifa Klub-WM

Trotz der letztlich erfolglosen Proteste von Spielern, Trainern und Gewerkschaften über den immer voller werdenden Spielkalender feiert in diesem Sommer ein neues Fussballturnier seine Premiere. Obwohl, ganz neu ist es nicht, nur sein Ausmass. Aus der einst sieben Teams umfassenden Klub-WM wurde ein Turnier mit ganzen 32 Mannschaften.

Dieser neue Wettbewerb findet nicht mehr jedes Jahr, sondern nur noch alle vier Jahre statt – dafür in der Sommerpause, in der sich die Spieler eigentlich von der ohnehin schon kräftezehrenden Saison erholen sollten. Für Profis, die mit ihren Nationen an Europa- oder Weltmeisterschaften im Einsatz stehen, bedeutet dies nichts Geringeres als nur noch einen spielfreien Sommer innert jeweils vier Jahren.

Gestartet wird das Prestigeprojekt von Fifa-Präsident Gianni Infantino am 15. Juni Schweizer Zeit, das Endspiel geht am 13.07. über die Bühne. Gespielt wird in den USA, wo es die Trophäe kürzlich sogar ins Weisse Haus schaffte.

4 F1-GP von Spielberg

Nach den beiden Klassikern in Imola und Monaco eröffnet der GP von Spanien den neuen F1-Monat gleich am 1. Juni. Auf den Abstecher nach Kanada (15.06.) folgt 14 Tage später der GP in Spielberg, der den Auftakt in einen sechs Rennen umfassenden Europablock markiert.

Auf dem Red Bull Ring gehts seit jeher schnell zu und her. Aufgrund der langen Geraden und gleichzeitig niedrigsten Anzahl Kurven (10) im gesamten F1-Kalender bieten sich zudem diverse Überholmöglichkeiten, wodurch der GP von Österreich – im Gegensatz zu Monaco, wo die neu eingeführten zwei Pflichtstopps vor allem bei Max Verstappen für Ärger sorgten – ein spannendes Rennen verspricht.

5 Tour de Suisse

In der Schweiz erlebten Rad-Fans vor wenigen Wochen mit der Tour de Romandie bereits ein heimisches Radspektakel, im Juni folgt mit der Tour de Suisse nun das hierzulande wichtigste Etappenrennen. Nur wenige Tage nach dem Giro startend, gilt es traditionell als gute Vorbereitung auf die zweite «Grand Tour» des Jahres, die Tour de France.

Die Tour de Suisse der Frauen startet am 12.06. mit einem Rundkurs in Gstaad und dauert bis zum 15. Juni. Am Tag der Schlussetappe der Damen erfolgt der Startschuss in die Tour der Männer, die ebenfalls mit einem Rundkurs in Küssnacht beginnt und am 22. mit einem Zeitfahren von Beckenried nach Stockhütte endet.

Alle Sporthighlights im Juni 2025

Event Datum Uhrzeit French Open bis 08.06. / Schweizer Cup-Final 01.06. 14:00 Schlussetappe Giro d'Italia 01.06. / F1-GP von Spanien 01.06. 15:00 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest 01.06. 07:30 Neuenburger Kantonalschwingfest 01.06. 09:00 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest 01.06. 08:15 CSIO St. Gallen 01.06. 08:30 Nations League (Frauen) Schweiz-Norwegen 03.06. 20:00 Nations League (Männer) Halbfinal Deutschland-Portugal 04.06. 21:00 Nations League (Männer) Halbfinal Spanien-Frankreich 05.06. 21:00 Diamond League in Rom 06.06. 19:00 Oberaargauisches Schwingfest 07.06. 08:00 Fussball-Testspiel (Männer) Schweiz-Mexiko 07.06. 22:00 Nations League (Männer) Spiel um Platz 3 und Final 08.06. 15:00 / 21:00 Dauphiné Libéré 08. - 15.06. 10:00 Stoos-Schwinget 09.06. 08:15 Glarner-Bündner Schwingertag 09.06. 08:00 Fussball-Testspiel (Männer) USA-Schweiz 11.06. 02:00 Diamond League in Oslo 12.06. 17:00 Tour de Suisse (Frauen) 12. - 15.06. / 24 Stunden von Le Mans 14./15. 16:00 Eröffnungsspiel FIFA Klub-WM 15.06. 02:00 F1-GP von Kanada 15.06. 20:00 Urner Kantonalschwingfest 15.06. 07:30 Bern-Jurassisches Schwingfest 15.06. 08:00 Bündner-Glarner Schwingertag 15.06. 08.00 Diamond League in Stockholm 15.06. 16:00 Tour de Suisse (Männer) 15. - 22.06. / Diamond League in Paris 20.06. 12:00 Aargauer Kantonalschwingfest 22.06. 08:15 Schwarzsee-Schwinget 22.06. 08:15 Leichtathletik-Team-EM 26. - 29.06. 16:00 Fussball-Testspiel (Frauen) Schweiz-Tschechien 26.06. 18:00 Walliser Kantonalschwingfest 28.06. 09:00 Oberländisches Schwingfest 29.06. 08:00 Nordostschweizer Schwingfest 29.06. 08:00 F1-GP von Österreich 29.06. 15:00 Wimbledon 30.06. /