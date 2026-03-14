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Dreifacher Weltmeister
Ski-Franzose beendet seine Karriere

Alexis Pinturault beendet mit 34 Jahren seine Ski-Karriere. Der Franzose war zuletzt von Verletzungen geplagt und absolvierte insgesamt 355 Weltcup-Rennen.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Alexis Pinturault beendet seine Ski-Karriere.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Alexis Pinturault beendet mit 34 Jahren seine erfolgreiche Ski-Karriere
  • Er gewann 34 Weltcups und holte 6 kleine Kugeln in Kombination
  • Insgesamt 355 Weltcup-Rennen, nur neun Fahrer haben mehr absolviert
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Alexis Pinturault beendet im Alter von 34 Jahren seine Ski-Karriere. Dies verkündete der Franzose an einer Medienrunde in seinem Heimatort Courchevel (Fr) am späten Samstagnachmittag.

Jahrelang prägte Pinturault den Weltcup mit. Zu seinen Erfolgen zählen drei WM-Titel (zweimal Kombi, einmal Team) und ein Gesamtweltcupsieg. Insgesamt absolvierte er 355 Weltcup-Rennen, nur neun Fahrer haben mehr geschafft. Dabei glückten ihm 77 Podestplätze, darunter 34 Siege, in den Disziplinen Riesenslalom, Kombination, Slalom, Super-G und Parallelrennen. Vor allem in der Kombination war der Allrounder fast unschlagbar, zwischen 2013 und 2020 holte er sechs kleine Kugeln in dieser Disziplin.

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Zuletzt überschatteten Verletzungen den Herbst seiner Karriere. Nach einem Kreuzbandriss im Januar 2024 zog sich Pinturault ein Jahr später die nächste schwere Knieverletzung zu. In der laufenden Comeback-Saison konzentrierte er sich auf den Riesenslalom, verpasste aber eine Top-10-Platzierung.

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