Mathias Germann Reporter Sport

Furchen? Sind ihr egal. Löcher? Da kann sie nur schmunzeln. Eliane Christen (26) fliegt über die Pisten, als wären diese ein Teppich. Bereits auf der komplett gebrochenen Slalom-Rumpelpiste am Semmering (Ö) war das so. Platz 9. Und auch am Dienstag in Flachau (Ö) lässt sie sich durch die gezeichnete Strecke nicht stressen. Wieder Platz 9.

Camille Rast (26), Wendy Holdener (32) und nun Christen: Drei Schweizerinnen haben das Olympia-Ticket im Slalom im Sack. Wie hat die Urnerin aus Hospental das geschafft? Durch Gelassenheit, Selbstbewusstsein und Nervenstärke. Sie verpatzte den Saisonstart – einmal schied sie aus, zweimal wurde sie 19. «Da war ich zu ungeduldig. Aber ich wusste, dass ich es kann – wenn nicht heute, dann morgen.»

Christen vertraute ihrer grundsoliden Technik. Die zentrale Position über dem Ski verdankt sie dem Freeriden. Die Agrarwissenschaftsstudentin hätte wohl auch in dieser Disziplin Karriere machen können.

Im freien Gelände abseits von markierten und kontrollierten Skipisten – Voraussetzung dafür ist die Lawinenkunde – fühlt sie sich genauso wohl wie zwischen den Slalomstangen. «Ich gehe neben dem normalen Training viel Freeriden, das hilft für die Balance.» Dazu muss man wissen: Christen ist eine exzellente Bergsteigerin.

Das können die drei Olympia-Pärchen sein

Die Cortina-Qualifikation ist für Christen doppelt wichtig. Beim letzten Slalom vor Olympia (25. Januar, Spindlermühle) hat sie weniger Druck und kann befreit auffahren. Gleichzeitig wird sie bei den Winterspielen zu 99 Prozent auch den Team-Kombi-Slalom bestreiten.

Aber mit welcher Speed-Fahrerin? Das ist noch offen. Aktuell haben sich Malorie Blanc (22) und Janine Schmitt (25) qualifiziert. Gut möglich, dass Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter (31) dazukommen wird – sie war verletzt und dürfte für die Selektionen (26. Januar) einen Bonus haben.

Drei Slalomfahrerinnen, drei Abfahrerinnen, drei Pärchen. Das würde für die Olympia-Team-Kombi passen. Fest steht: Christens Schäferhund Lupo wird noch etwas länger ohne ihr Frauchen auskommen müssen.