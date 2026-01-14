DE
FR
Abonnieren

Superstar ohne Gegner?
Doppel-Olympiasieger Maier stopft Tomba in Odermatt-Diskussion das Maul

Die Skilegenden Hermann Maier und Bernhard Russi analysieren gemeinsam mit Marcel W. Perren die Dominanz von Marco Odermatt. Die Experten loben seine Professionalität, seinen Siegeswillen und seine beeindruckende Vielseitigkeit in drei Disziplinen.
Publiziert: vor 58 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_1182.JPG
russi-tdd317770.jpg
Marcel W. Perren und Bernhard Russi
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen