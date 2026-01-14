Doppel-Olympiasieger Maier stopft Tomba in Odermatt-Diskussion das Maul
Die Skilegenden Hermann Maier und Bernhard Russi analysieren gemeinsam mit Marcel W. Perren die Dominanz von Marco Odermatt. Die Experten loben seine Professionalität, seinen Siegeswillen und seine beeindruckende Vielseitigkeit in drei Disziplinen.
