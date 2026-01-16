Der Lauberhorn-Super-G spaltet die Ski-Welt. Die Skilegenden Hermann Maier und Bernhard Russi kritisieren die Streckenführung und sprechen über den zu geringen Unterschied zwischen Super-G und Abfahrt.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 21