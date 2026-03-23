Shiffrin dominiert ersten Lauf – Holdener auf Podestkurs

Shiffrin führt deutlich, Aicher in Schlagdistanz zum Podium

Die Slalom-Olympiasiegerin zeigt im Kampf um den Gesamt-Weltcup überhaupt keine Nerven und war im ersten Durchgang einmal mehr eine Klasse für sich. Mit 1,1 Sekunden Vorsprung liegt Mikaela Shiffrin vor Wendy Holdener aus der Schweiz und kann sich den neunten Slalom-Sieg in dieser Saison eigentlich nur noch selbst nehmen. Paula Moltzan komplettiert das Podium als Dritte und liegt nur einen Wimpernschlag von zwei Hundertstelsekunden hinter der Schweizerin. Emma Aicher hat als Vierte aber ebenfalls noch alle Chancen, unter die ersten drei zu fahren. Die Abstände sind nachdem 79 Tore langen ersten Lauf riesig, sodass Lara Colturi als Zehnte schon 2,34 Sekunden hinter der Spitze liegt.