Shiffrin dominiert ersten Lauf – Holdener auf Podestkurs

Katharina Truppe bestätigt auch im letzten Saisonrennen ihre konstante Form und liegt auf einem guten siebten Rang. Der Rückstand auf die besten drei ist mit 69 Hundertstelsekunden aber vermutlich schon zu gross, um noch aufs Siegertreppchen zu fahren. Katharina Huber erwischte keine gute Fahrt und muss als 20. von ganz hinten attackieren. Katharina Gallhuber schied als einzige Fahrerin im ersten Lauf aus.
Eine der beiden DSV-Fahrerinnen war in diesem Winter eigentlich immer gut mit dabei und im ersten Lauf kam Emma Aicher deutlich besser zurecht als Lena Dürr. Bei der 34-Jährigen ist seit Olympia ein wenig der Wurm drin, doch als Elfte könnte sich Dürr mit einem guten zweiten Lauf zumindest noch unter die ersten Zehn schieben.
Die Slalom-Olympiasiegerin zeigt im Kampf um den Gesamt-Weltcup überhaupt keine Nerven und war im ersten Durchgang einmal mehr eine Klasse für sich. Mit 1,1 Sekunden Vorsprung liegt Mikaela Shiffrin vor Wendy Holdener aus der Schweiz und kann sich den neunten Slalom-Sieg in dieser Saison eigentlich nur noch selbst nehmen. Paula Moltzan komplettiert das Podium als Dritte und liegt nur einen Wimpernschlag von zwei Hundertstelsekunden hinter der Schweizerin. Emma Aicher hat als Vierte aber ebenfalls noch alle Chancen, unter die ersten drei zu fahren. Die Abstände sind nachdem 79 Tore langen ersten Lauf riesig, sodass Lara Colturi als Zehnte schon 2,34 Sekunden hinter der Spitze liegt.
Anna Trocker beschliesst den ersten Durchgang mit der Startnummer 24. Die Junioren-Weltmeisterin verkauft sich teuer und zeigt eine gute Fahrt. Als 15. hat die Italienerin heute gute Aussichten, ihre ersten Weltcup-Punkte einzufahren.
Marie Lamure kämpft sich die Piste herunter und kommt als 18. ins Ziel. Mit 3,6 Sekunden hinter der Spitze kann die junge Französin damit zumindest noch um Punkte kämpfen.
Für Zrinka Ljutic war das war diese Saison eine zum Vergessen und nach dem Gewinn der kleinen Kristallkugel in der letzten Saison ist die Kroatin in diesem Winter nur dreimal ins Ziel gekommen. Der Negativlauf der 22-Jährigen setzt sich heute fort und sie liegt mit fast fünf Sekunden Rückstand am Ende des Klassements.
Caitlin Mcfarlane verkauft sich besser und hält den Rückstand in Grenzen. 2,63 Sekunden sind gleichbedeutend mit Platz zwölf.
Laurence St-Germain kommt heute nicht gut auf dem schwierigen Schnee zurecht und wirkt im Ziel komplett entkräftet. Mit 4,04 Sekunden hinter der Bestzeit liegt die Kanadierin zeitgleich mit der Italienerin Della Mea auf dem letzten Rang.
Das schwedische Team hat sich bisher sehr gut verkauftm doch Aronsson Elfman kann nicht mit ihren Landsfrauen mithalten. Mit 2,78 Sekunden reiht sie sich knapp hinter Lena Dürr auf dem 12. Platz ein.
Melanie Meillard beschliesst den ersten Durchgang für das Schweizer-Team, ist jedoch zu verhalten unterwegs. Die 27-Jährige hält die Schwünge zu lang und liegt im Ziel drei Sekunden hinter Shiffrin.