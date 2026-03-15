Fährt Camille Rast in Are auf das Slalom-Podest?

Shiffrin und Rast können wir heute guten Gewissens zu den grossen Favoritinnen zählen. Aber auch Truppe oder Holdener wissen, wie sie möglichst schnell durch die Stangen kommen.
Die Schweizerinnen können Slalom fahren. Das haben wir in dieser Saison immer wieder sehen dürfen. Und so stehen mit Camille Rast und Wendy Holdener also auch zwei von ihnen in der Slalom-Wertung auf den Plätzen zwei und drei. Rast und Holdener gehen mit den Nummern vier und sechs schon früh ins Rennen, Melanie Meillard (9) ist ebenfalls weit vorne an der Reihe. Eliane Christen trägt die 19, ehe es zumindest für das Schweizer Team eine kleine Pause gibt. Denn mit Aline Höpli kommt die nächste erst an Position 41. Janine Mächler, Nicole Good, Aline Danioth und Selina Egloff vervollständigen das Aufgebot.
Sieben Frauen tragen heute den Rennanzug der Österreicherinnen. Katharina Truppe macht dann auch gleich den Auftakt ins Rennen, Katharina Huber ist mit Nummer 15 unterwegs. Die beiden sind es auch, die im Slalom die grössten Chancen auf eine sehr gute Platzierung haben. Für Truppe stehen in diesem Winter zwischen den Stangen bisher nur einstellige Ergebnisse. Katharina Gallhuber (20), Lisa Hörhager (25) und Natalie Falch (27) sehen wir ebenfalls noch im Block der ersten 30 Starterinnen. Franziska Gritsch und Leonie Raich bilden mit den Nummern 51 und 60 den Abschluss für das österreichische Team.
Wie fast immer in dieser Saison sind auch heute wieder drei deutsche Starterinnen dabei. Emma Aicher (10) und Lena Dürr (13) sind dabei einmal mehr Kandidaten für eine Platzierung im vorderen Bereich. Vor allem Aicher wird wieder auf das Podest schielen. Da stand sie in diesem Winter schon drei Mal. Genau so oft ist sie allerdings auch schon ausgeschieden. Dürr erzielte ihr bislang bestes Saisonergebnis im November in Copper Mountain, wo sie Zweite wurde. Mit Nummer 50 steht dann noch Jessica Hilzinger oben, die nach vielen Ausscheidern im Weltcup in den vergangenen Wochen in Japan beim Far East Cup unterwegs war und sich dort Selbstvertrauen geholt haben dürfte.
Die kleine Kristallkugel im Slalom bei den Frauen ist bereits vergeben. Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin hatte sich ihre neunte Slalom-Kugel bereits Ende Januar im tschechischen Spindlermühle vorzeitig gesichert. Und dies mit einer Machtdemonstration: 1,67 Sekunden gewann sie damals vor der Schweizerin Camille Rast.
Der Gesamtweltcup ist derweil noch offen. Mikaela Shiffrin führt in der Wertung aktuell 120 Punkte vor Emma Aicher. Die Entscheidung dürfte erst am Welctupfinale in Norwegen fallen, weil die Deutsche im Gegensatz zur Amerikanerin in allen Disziplinen startet und so noch viele Möglichkeiten hat, Boden gut zu machen.
Camille Rast hat nach ihrem Nuller beim Ausfall vom Riesenslalom vom Samstag 223 Zähler Rückstand. Da sie nur in den technischen Disziplinen fährt, stehen für sie – mit heute – noch drei Rennen aus. Rechnerisch wäre der Gesamtweltcup für die Walliserin zwar noch möglich, sie wäre aber auf Ausfälle ihrer Konkurrentinnen angewiesen.
Eröffnet wird der erste Lauf um 9.30 Uhr von Katharina Truppe aus Österreich. Camille Rast folgt als erste Schweizerin mit Startnummer 4, wenig später startet Wendy Holdener als sechste Fahrerin. Melanie Meillard (9) und Eliane Christen (19) sind ebenfalls noch unter den ersten 20 Fahrerinnen vertreten, ehe sich die Schweizer Fans bis Startnummer 41 und Aline Höpli gedulden müssen.
Die weiteren Schweizerinnen:
44 Janine Mächler
45 Nicole Good
52 Aline Danioth
58 Selina Egloff
Guten Morgen und herzlich willkommen zum Liveticker zum Slalom in Are (Sd). Für die Frauen ist es die letzte Station vor dem Weltcupfinale in Norwegen. Fährt Camille Rast nach ihrem Ausfall vom Samstag beim Riesenslalom noch einmal auf das Slalom-Podest? Ab 9.30 Uhr geht es in Schweden los mit dem ersten Lauf.