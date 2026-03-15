Fährt Camille Rast in Are auf das Slalom-Podest?

Kugel-Kampf im Slalom schon entschieden

Die kleine Kristallkugel im Slalom bei den Frauen ist bereits vergeben. Saison-Dominatorin Mikaela Shiffrin hatte sich ihre neunte Slalom-Kugel bereits Ende Januar im tschechischen Spindlermühle vorzeitig gesichert. Und dies mit einer Machtdemonstration: 1,67 Sekunden gewann sie damals vor der Schweizerin Camille Rast.

Der Gesamtweltcup ist derweil noch offen. Mikaela Shiffrin führt in der Wertung aktuell 120 Punkte vor Emma Aicher. Die Entscheidung dürfte erst am Welctupfinale in Norwegen fallen, weil die Deutsche im Gegensatz zur Amerikanerin in allen Disziplinen startet und so noch viele Möglichkeiten hat, Boden gut zu machen.

Camille Rast hat nach ihrem Nuller beim Ausfall vom Riesenslalom vom Samstag 223 Zähler Rückstand. Da sie nur in den technischen Disziplinen fährt, stehen für sie – mit heute – noch drei Rennen aus. Rechnerisch wäre der Gesamtweltcup für die Walliserin zwar noch möglich, sie wäre aber auf Ausfälle ihrer Konkurrentinnen angewiesen.