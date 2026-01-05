Ski-Weltcup in Adelboden passt Festprogramm an

Nach dem Brandunglück in Crans-Montana werden für die Weltcuprennen von Adelboden Sicherheitskonzepte geprüft. Zudem findet das Rahmenprogramm am Freitag verkürzt statt.

Das Unglück in Crans-Montana hat auch Adelboden bewegt. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien», heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Adelboden. Auch bei den Organisatoren der Ski-Weltcuprennen vom nächsten Wochenende zeigt man sich betroffen und nimmt die Ereignisse zum Anlass, das Sicherheitskonzept noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen.

Sicherheit hat Priorität

In den letzten Tagen gingen beim OK viele Fragen ein, wie es mit der Sicherheit bei den Rennen aussieht. Gemeinde und Veranstalter betonen: Die Sicherheit von Besuchern, Einwohnern und allen Beteiligten steht an erster Stelle. Deshalb wurden Betriebe und Organisatoren nochmals sensibilisiert, brandschutzrelevante Vorschriften strikt einzuhalten. Notausgänge müssen sichtbar sein und jederzeit frei bleiben.

Kontrollen durch Fachstellen

Die Gebäudeversicherung Bern ist für die Kontrolle der Brandschutzvorschriften zuständig. Wie schon in den vergangenen Jahren wird das Festgelände vor dem Rennen von allen Fachstellen abgenommen, darunter Polizei, Feuerwehr, Gemeinde und Lebensmittelkontrolle.

Angepasstes Rahmenprogramm

Aufgrund des nationalen Trauertags wird das Rahmenprogramm am Freitag etwas kürzer und ruhiger ausfallen. An den Renntagen sind Gedenkmomente geplant. Zusätzlich richtet die Evangelische Allianz Adelboden in der Kapelle im Boden auf dem Weltcup-Gelände einen Ort der Stille ein.

«Wir tun alles, um die Sicherheit zu garantieren und den Opfern Respekt zu zollen», sagt das OK. Damit soll der Event sowohl spannend als auch verantwortungsvoll über die Bühne gehen.

