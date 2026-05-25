Billy Major schwebt nach seinen Ferien noch mehr auf Wolke sieben als zuvor. Der Grund: Er hat seiner Liebsten einen romantischen Heiratsantrag gemacht.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Diese Ferien wird Billy Major (29) wohl nie mehr vergessen. Mit seiner langjährigen Freundin Olivia Foster ist er auf die griechische Insel Kefalonia gereist. Im Gepäck: ein besonderes Schmuckstück.

Denn der Slalom-Spezialist nutzt die Zeit mit seiner Liebsten, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen. Er macht ihr im malerischen Urlaubsparadies einen Heiratsantrag. Ihre Antwort? Ja! «Ich verlasse Griechenland verlobt», teilt Major überglücklich auf Instagram mit. Der funkelnde Ring am Finger seiner Verlobten sticht auf den Fotos des glücklichen Paares sofort ins Auge.

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Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. Zu den ersten, welche die schönen Neuigkeiten kommentieren, gehört AJ Ginnis. Der ehemalige Ski-Grieche, der im vergangenen Winter seine Karriere beendet hat, lässt drei rote Herzen unter dem Beitrag. Auch Majors Ex-Teamkollege Charlie Raposo freut sich mit ihm, genauso wie Laurie Taylor. Letzterer ist seinem frischverlobten Teamkollegen einen Schritt voraus. Taylor hat vor einem Jahr auf Safari geheiratet. Unter den Gästen damals waren auch Major und Foster.

Bisher einmal in den Top 10

Billy Major gehört als Brite zu den Exoten im Ski-Weltcup. Auch wenns ihm nicht immer läuft, beweist er Durchhaltevermögen. Letzte Saison bleibt er in der Hälfte der zehn Slaloms ohne Weltcuppunkte, fährt aber auch zweimal in die Top 20. Unter anderem wird er im Adelboden-Slalom 19. Sein Bestresultat fuhr Major im März 2025 heraus, als er im norwegischen Hafjell als neunter zum bisher einzigen Mal die Top 10 geknackt hat.