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Ski
Ski: Corinne Suter zeigt spektakulären Handstand
Spektakulärer Handstand im Kraftraum
Ski-Star begeistert als Akrobatin
Corinne Suter hält sich während der Sommerpause im Kraftraum fit. Dabei werden auch anspruchsvolle Übungen durchgeführt.
Publiziert: vor 19 Minuten
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