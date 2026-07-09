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Spektakulärer Handstand im Kraftraum
Ski-Star begeistert als Akrobatin

Corinne Suter hält sich während der Sommerpause im Kraftraum fit. Dabei werden auch anspruchsvolle Übungen durchgeführt.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Skistars in der Sommerpause
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