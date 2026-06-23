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Slalom-Ass Yule bereitet sich auf Saison mit Kitesurfen vor
Slalom-Ass Yule zum Kitesurfen
«Training bleibt gleich, nur anderes Umfeld»
Daniel Yule hat seinen Wohnsitz kurzfristig vom Val Ferret im Unterwallis nach Spanien verlegt. Dort lebt er seine Passion aus: Das Kitesurfen. Blick hat ihn dort besucht.
Publiziert: 11:27 Uhr
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