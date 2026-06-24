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Ski: Mit diesem Video macht Innerhofer die Liebe offiziell
Ski-Oldie frisch verliebt
Mit diesem Video macht Innerhofer die neue Liebe offiziell
Christof Innerhofer ist frisch verliebt! Auf Instagram macht der Italiener die Liebe offiziell.
Publiziert: 12:14 Uhr
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