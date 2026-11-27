In Copper Mountain greifen dieses Wochenende auch die Speedfahrer ins Renngeschehen ein. Während die Vorbereitung durch Trainingsrestriktionen nicht ideal war, schielt ein Schweizer auf den ganz grossen Wurf. Hier gehts zum Zeitplan mit allen Startzeiten.

Darum gehts Speed-Fahrer lancieren in Copper Mountain ihre Saison

Alexis Monney ruft Abfahrtskugel als Saisonziel aus

Bislang zwei Schweizer Podestplätze in Copper Mountain

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Einen guten Monat alt ist er nun, der WM-Winter 2027. Und endlich legen auch die Speed-Spezialisten los. In Copper Mountain absolvieren sie am Samstag einen Super-G, bevor am Sonntag an gleicher Stelle der zweite Riesen der Saison stattfindet. Natürlich richtet sich die Aufmerksamkeit auf den fünffachen Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (29), einer seiner Teamkollegen will ihm aber dazwischenfunken.

Datum Event Startzeit Samstag, 28. November Super-G 19.45 Uhr Sonntag, 29. November 1. Lauf Riesenslalom 18 Uhr Sonntag, 29. November 2. Lauf Riesenslalom 21 Uhr

Monney will die Kugel

Die Rede ist von Alexis Monney (26), der vor dem Speedauftakt keine falsche Scheu zeigt. «Für einen Skirennfahrer gibt es sportlich nichts Wertvolleres als der Gewinn einer Kugel.» Zwar sei die Konkurrenz gerade in der Abfahrt stark, aber: «Das ist mein grosses Ziel in diesem Winter.» Punkte dafür kann er in Copper Mountain keine sammeln, die erste (Doppel-)Abfahrt ist erst nächste Woche in Beaver Creek geplant. Für den nötigen Schwung reicht der Super-G aber allemal.

Ein Top-Ergebnis am Samstag würde da helfen. Vor einem Jahr siegte hier aber ausgerechnet Odermatt, Monney selbst wurde als viertbester Schweizer bloss Zwanzigster. Ob die verkürzte Vorbereitung vor Ort da ein gutes Omen ist? 50 Jahre nach der Premiere in Copper Mountain findet hier das erst dritte Weltcupwochenende statt. Und Monney möchte nach Odermatt 2025 und Engelhard Pargätzi (77) 1976 als dritter Schweizer aufs Podest fahren.