Programm zu Technikrennen
Odermatt kehrt in Kranjska Gora an geschichtsträchtigen Ort zurück

In drei Wochen endet der Weltcupwinter 2026. Davor gibts nicht nur Rennen zu fahren, sondern (womöglich) auch Kugeln zu gewinnen. Im Riesen befindet sich Odermatt in einer komfortablen Ausgangslage und könnte am Samstag in Kranjska Gora den Sack zumachen.
Publiziert: 08:00 Uhr
|
Aktualisiert: 08:13 Uhr
9. März 2019: Marco Odermatt fährt im Riesen von Kranjska Gora erstmals überhaupt im Weltcup aufs Podest.
  • Marco Odermatt kann in Kranjska Gora fünfte Riesen-Kugel gewinnen
  • Dafür darf Pinheiro Braathen den Riesen nicht vor ihm beenden
  • 32 Schweizer Podien, über 20 % von Odermatt erzielt
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Marco Odermatt und Kranjska Gora – diese Kombination bewährte sich in vergangenen Jahren immer und immer wieder. 2019 hier als Dritter im Riesen erstmals überhaupt in seiner Karriere auf dem Podest, verliess er den slowenischen Skiort seither kein einziges Mal ohne Podium. Dieses Jahr könnte zum nächsten Top-3-Ergebnis eine weitaus grössere Auszeichnung hinzukommen.

DatumEventStartzeit
Samstag, 7. März1. Lauf Riesen9.30 Uhr
Samstag, 7. März2. Lauf Riesen12.30 Uhr
Sonntag, 8. März1. Lauf Slalom9.30 Uhr
Sonntag, 8. März2. Lauf Slalom12.30 Uhr
Schnappt sich Odermatt die fünfte Riesen-Kugel in Serie?

Noch hat Marco Odermatt im laufenden Winter keine Kugel geholt. Mit Blick auf die Ranglisten, in denen er in all seinen Disziplinen und im Gesamtweltcup jedoch mit komfortablen Vorsprüngen führt, ists nur noch eine Frage der Zeit. Im Riesen von Kranjska Gora könnte dieses Wochenende jene im Riesen Tatsache werden.

Dafür benötigt Odi keine fixe Endplatzierung. Einzige Bedingung für seine insgesamt fünfte Riesen-Kugel (in Serie!): Lucas Pinheiro Braathen darf das Rennen nicht vor ihm beenden. Kurvt er am Samstag schneller als der Brasilianer den Berg hinunter, ists also vollbracht. An Erfahrung für Topergebnisse fehlts Odi hier zudem nicht.

Von 32 Schweizer Podien gehen über 20 Prozent aufs Konto von Odermatt

Zwar zählte Kranjska Gora seit der Weltcup-Premiere von 1968 nicht durchgehend zum Rennkalender, dennoch fanden hier bereits 89 Wettbewerbe auf höchster Stufe statt. Und die Schweiz blickt dabei auf eine solide Bilanz mit insgesamt 32 Podien zurück. Schweizer Rekordsieger? Natürlich Marco Odermatt mit sieben Auszeichnungen (3x 1., 1x 2., 3x 3.). Verrückt: Sein einziges Ergebnis abseits des Podiums war sein allererster Auftritt im Riesen 2018, als er im ersten Lauf ausschied.

