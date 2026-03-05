In «APRÈS-SKI» diskutieren Ski-Legende Bernhard Russi und Ski-Reporter Marcel W. Perren über das happige Programm von Marco Odermatt. Dabei bleibt Russi seiner vor den Spielen aufgestellten Theorie treu, dass Odermatt eine Weltcup-Pause hätte einlegen sollen.
