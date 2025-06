1/11 Lucas Braathen hat allen Grund zum Strahlen. Foto: Getty Images

Darum gehts Ski-Star Lucas Braathen geniesst seine Ferien in Kitzbühel

Er zeigt sich turtelnd mit seiner neuen Freundin Isadora Cruz

Sie ist erfolgreiche Schauspielerin und stammt aus Brasilien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Nach einer Saison Pause ist Lucas Braathen (25) letzten Winter in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. Nicht mehr für Norwegen, sondern für Brasilien startend schreibt der Technikspezialist Geschichte. Er beschert dem südamerikanischen Land Anfang Dezember den ersten Podestplatz in einer Wintersportart. Am Ende sind es deren fünf – nur ein Sieg fehlt noch.

Nun geniesst Braathen die wohlverdienten Ferien. Und besucht einen Ort, an dem er auch im Winter anzutreffen ist: Kitzbühel (Ö). Und das nicht alleine. Denn Braathen ist frisch verliebt.

Die «Kronen Zeitung» erwischt den Ski-Star turtelnd mit seiner neuen Freundin. Das Paar schlendert durch die Strassen, zeigt sich sehr vertraut und umarmt sich innig.

Schauspielerin und Model

Doch wer ist die Frau, die Braathen den Kopf verdreht hat? Sie stammt aus Brasilien und heisst Isadora Cruz (27). Im Rampenlicht zu stehen, kennt sie aus eigener Erfahrung. Cruz ist eine erfolgreiche Schauspielerin. In ihrer Heimat hat sie durch die Telenovela «Mar do Sertão» Berühmtheit erlangt. In dieser spielt Cruz mit Candoca eine Hauptrolle, für die sie mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde.

0:17 Erstes Podest für Brasilien: Pinheiro Braathen tanzt Samba nach historischem Tag

Daneben hat sie in weiteren Fernseh- und Kino-Produktionen mitgespielt. Cruz arbeitet zudem als Model und war schon auf dem Cover der brasilianischen Versionen der Magazine «Marie Claire» oder «Elle» zu sehen.

Papa bestätigt Beziehung

Auch auf roten Teppichen ist sie regelmässig zu Gast. Ob Braathen sie künftig mal begleitet, wird sich zeigen. Vorerst geniessen die beiden die Zeit in Kitzbühel.

Und Braathen schafft sich eine weitere besondere Erinnerung an die Stadt. Denn weil sein Papa Björn Braathen dort einst lebe, ist er mit dem Skisport in Kontakt gekommen. Sein Vater ist es auch, der gegenüber der «Kronen Zeitung» bestätigt, dass Braathen und Cruz ein Paar sind. Kurz darauf spricht der Ski-Star selber mit der Zeitung über seine Freundin. «Mein Herz ist erfüllt, ich bin sehr dankbar», so Braathen. Und fügt an: «Das trifft es auf den Punkt, damit ist alles gesagt.»