An einem Sponsorenevent liess sich Lara Gut-Behrami Ende November virtuell blicken, bei den Sports Awards im März fehlte vom verletzten Ski-Star dann jede Spur. Nun ist die 35-Jährige nach langer Abwesenheit wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Comeback oder Rücktritt? Lara Gut-Behrami steht zwar im Swiss-Ski-Kader für die kommende Saison, ob die Tessinerin aber tatsächlich nach ihrer im November 2025 erlittenen schweren Knieverletzung nochmals zurückkehrt, ist ungewiss.

Acht Tage nach ihrem 35. Geburtstag tritt Gut-Behrami in Zürich auf – es ist ihr erster öffentlicher Auftritt vor Ort seit dem verheerenden Trainingssturz in Copper Mountain (USA). Logisch, geht es doch bei der Premiere des Kurzfilms «Semplicemente Lara» im Kino Abaton um sie als Hauptdarstellerin.

«Die Idee des Filmes war es, mein letztes Rennen zu begleiten. Ich habe mich oft gefragt, wie mein letztes Rennen aussieht», wird die 48-fache Weltcupsiegerin von Blue zitiert. War also der Riesenslalom im österreichischen Sölden vom 25. Oktober 2025 (Rang drei) ihr letzter Wettkampf-Auftritt als Profi? Das ist weiterhin unklar. «Ob ich mein letztes Rennen schon gemacht habe oder nicht, weiss ich wirklich noch nicht», sagt sie. Auf alle Fälle läuft im Reha-Training alles nach Plan. «Sie macht alles zu 100 Prozent, höchst intensiv. Es gibt keine Komplikationen», verriet Alpin-Direktor Hans Flatscher im März Blick.

Kürzlich veröffentlichte «20 Minuten» den Trailer zum Kurzfilm. In dem ist zu sehen, wie Gut-Behrami Schwünge in den Schnee zaubert. Wann die von ihrem Helmsponsor «Ka-Ex» in Auftrag gegebenen Aufnahmen entstanden sind, ist unklar. Genauso, ob die Schweiz im Winter 2026/27 noch einmal auf die Ausnahmekönnerin zählen kann.

1:48 «Für mich schon fast Tatsache»: Russi ist überzeugt, dass Gut-Behrami zurückkehrt