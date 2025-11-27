Die Befürchtungen um eine schwere Knieverletzung bewahrheiten sich zwar, doch Lara Gut-Behramis Karriere ist damit noch nicht automatisch beendet, wie Swiss-Ski bekanntgibt. In dieser Saison wird Gut-Behrami aber keine Rennen mehr bestreiten.

Darum gehts Lara Gut-Behrami beendet die Skisaison 2025/26 vorzeitig

Die Olympischen Winterspiele in Italien waren Laras letztes Karriereziel

Die 34-Jährige erlitt Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss im linken Knie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Skisaison 2025/26 ist für Lara Gut-Behrami vorzeitig beendet. Wie Swiss-Ski mitteilt, zog sich die 34-Jährige bei einem Trainingssturz in den USA wie befürchtet schwere Verletzungen im linken Knie zu. Die Diagnose bestätigte einen Riss des Kreuzbandes, des Innenbandes sowie des Meniskus.

Für Gut-Behrami ist die Verletzung «keine Tragödie»

Damit verpasst die Super-G-Olympiasiegerin auch die kommenden Winterspiele in Italien. Aber: Gut-Behrami, die ihre Karriere eigentlich nach dieser Saison beenden wollte, lässt ihre sportliche Zukunft nun offen und konzentriert sich vorerst auf die Operation in der kommenden Woche und die anschliessende Rehabilitation.

In der Mitteilung kommt die Tessinerin zum ersten Mal seit dem Sturz zu Wort: «Ich hatte mir die nächsten Monate ganz anders vorgestellt und mich sehr auf die weitere Skisaison gefreut. Wir haben in letzter Zeit dramatische Ereignisse erlebt in unserem Sport, tödliche Unfälle junger Athletinnen und Athleten. Ich bin der Meinung, dass eine Knieverletzung, so komplex sie auch sein mag, nicht als Tragödie betrachtet werden kann.»

«Die Olympischen Winterspiele in Italien waren Laras letztes grosses Karriereziel»

Cheftrainer Beat Tschuor bezeichnet den Ausfall als bitteren Verlust für das Team, sowohl sportlich als auch menschlich. In der Mitteilung vom Donnerstagmorgen lässt sich Tschuor zitieren: «Die Olympischen Winterspiele in ihrer zweiten Heimat Italien waren Laras letztes grosses Karriereziel. Umso bitterer ist diese schwere Verletzung. Wir alle wünschen uns für Lara, dass die Operation und die Reha bestmöglich verlaufen und dass sie wieder topfit wird – sei es für eine Fortsetzung der Karriere oder für ein beschwerdefreies Leben nach dem Spitzensport. Ihr Ausfall wiegt selbstverständlich schwer, sie wird dem Team in der Olympia-Saison nicht nur als Athletin fehlen, sondern auch als Mensch.»