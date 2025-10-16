1/8 Arnaud Boisset hat seine Arbeit als Skirennfahrer hinterfragt. Foto: Sven Thomann

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Die Geschichte von Arnaud Boisset ist ein Hühnerhaut erregender Beleg dafür, dass im alpinen Rennsport der Grat zwischen überschwänglicher Freude und purer Verzweiflung besonders schmal ist. Am 22. März 2024 erlebt der Speed-Spezialist aus Martigny (VS) den vorläufigen Höhepunkt seiner Weltcup-Laufbahn – beim finalen Super-G in Saalbach (Ö) gelingt ihm als Dritter erstmals der Sprung aufs Podest.

Neun Monate später liegt der 27-Jährige in Beaver Creek (USA) nach einem missglückten Sprung über den «Harrierr» bewusstlos am Boden. Im Krankenhaus in Vail werden beim Walliser eine schwere Gehirnerschütterung sowie schmerzhafte Prellungen an der Schulter und im Gesicht diagnostiziert. Sechs Wochen später klassiert sich Boisset zwar als 28. beim Lauberhorn-Super-G bereits wieder in den Weltcuppunkten, acht Tage später stürzt er bei der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel (Ö) aber erneut.

Der Romand kommt in diesem Fall zwar ohne gravierende Verletzungen davon. Aber weil er im Februar im Training zur Abfahrt in Crans-Montana (VS) erneut crasht, bricht Boisset seine Wettkampf-Saison vorzeitig ab. In der Vorbereitung auf den Olympia-Winter wird dem hochintelligenten Athleten mit dem Bachelor in Wirtschaft bewusst, dass er nach diesen schweren Rückschlägen psychologische Hilfe benötigt.