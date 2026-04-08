Zum Abschluss eines intensiven Winters richtet sich der Blick für Skifans nochmals auf die nationale Bühne. Bei den Schweizermeisterschaften kämpfen Stars und Nachwuchstalente um den Titel. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Das musst du zur Ski-SM wissen – die sieben wichtigsten Fragen

Das musst du zur Ski-SM wissen – die sieben wichtigsten Fragen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweizer Meisterschaften im Ski Alpin finden vom 9. bis 13. April 2026

Olympiasieger Franjo von Allmen trifft im Super-G auf diverse Nachwuchstalente

Dass viele grosse Stars jeweils vor dem Ziel bremsen sorgt für Diskussionen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

1 Wo findet die Ski-SM statt?

Die diesjährigen Schweizer Meisterschaften werden in St. Moritz GR ausgetragen. Obwohl der reguläre Skibetrieb auf Corviglia bereits am Ostermontag eingestellt wurde, laufen die Lifte für die Titelkämpfe vom Donnerstag, 9. April, bis Montag, 13. April nochmals.

Für das Publikum bleibt der Skibetrieb jedoch geschlossen. Die Pisten sind ausschliesslich für Athletinnen und Athleten sowie deren Umfeld reserviert. Zuschauer vor Ort können die Rennen im Zielbereich verfolgen.

2 Sind auch Stars dabei?

Das Teilnehmerfeld an der SM ist traditionell stark besetzt. Es ist eine Mischung aus der Schweizer Weltcup-Elite und ambitionierten Nachwuchsfahrern. Besonders im Fokus steht in diesem Jahr der dreifache Olympiasieger Franjo von Allmen. Der Überflieger der Saison startet im Super-G am Samstag und nutzt die Titelkämpfe als letzten Ernstkampf, bevor er in die wohlverdiente Sommerpause geht.

3 Warum braucht es überhaupt eine Ski-SM?

Schweizer Meisterschaften im Ski Alpin sind essenziell, um die nationalen Meister in den Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom zu küren. Zudem dienen die Titelkämpfe als wichtiger Leistungsvergleich innerhalb von Swiss-Ski. Auch anhand dieser Resultate werden die Selektionen für Kaderpositionen vorgenommen.

Nicht zuletzt bildet die SM auch den Abschluss der Saison. Für viele Athletinnen und Athleten ist es die letzte Möglichkeit, sich zu zeigen – oder ein schwieriges Jahr zu korrigieren.

Die Ski-SM live auf Blick In Kooperation mit Swiss-Ski überträgt Blick den letzten Höhepunkt der Skisaison live im Stream. Bei den BRACK. Schweizer Meisterschaften vom 9. bis 13. April in St. Moritz GR kämpfen unsere Topathletinnen und Topathleten wie Franjo von Allmen und viele Nachwuchshoffnungen letztmals in diesem Winter um Medaillen. Kommentiert wird der Stream von Blick-Journalisten wie Ski-Experte Mathias Germann sowie Ex-Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger. Swiss Ski In Kooperation mit Swiss-Ski überträgt Blick den letzten Höhepunkt der Skisaison live im Stream. Bei den BRACK. Schweizer Meisterschaften vom 9. bis 13. April in St. Moritz GR kämpfen unsere Topathletinnen und Topathleten wie Franjo von Allmen und viele Nachwuchshoffnungen letztmals in diesem Winter um Medaillen. Kommentiert wird der Stream von Blick-Journalisten wie Ski-Experte Mathias Germann sowie Ex-Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger. Mehr

4 Wer ist Rekordsieger und wer Rekordsiegerin?

Bei den Männern führt Paul Accola mit 15 Titeln die ewige Rangliste klar an. Alleine die Kombination (bis 2023) gewann der Bündner neunmal. Dahinter folgen mit neun Titeln Didier Cuche, Dumeng Giovanoli und Roger Staub.

Unter den Aktiven liegt Justin Murisier mit sechs Titeln vorne, knapp vor Luca Aerni und Loïc Meillard (je fünf Titel). Odermatt wurde bisher dreimal Schweizer Meister auf höchster Stufe.

Bei den Frauen ist Wendy Holdener mit elf Titeln die erfolgreichste Aktive. Der Rekord liegt bei der Walliserin Bernadette Zurbriggen mit 13 Titeln.

5 Warum bremsen Stars manchmal vor dem Ziel?

Was auf den ersten Blick irritiert, hat einen taktischen Hintergrund. An der SM geht es für viele Athletinnen und Athleten nicht nur um den Sieg, sondern auch um FIS-Punkte – und damit um gute Startpositionen in der kommenden Saison.

Das Reglement dazu ist komplex. Es lässt sich jedoch zusammenfassen: Die Punktevergabe hängt stark von Zeitabständen und der Stärke des Teilnehmerfeldes ab. Ein zu grosser Vorsprung kann deshalb für aufstrebende Fahrer nachteilig sein.

Sportlich sorgt das jeweils für Diskussionen, doch regeltechnisch ist es erlaubt und für den Nachwuchs durchaus hilfreich.

6 Wie kann ich die Ski-SM verfolgen?

In Kooperation mit Swiss-Ski überträgt Blick sämtliche Wettkämpfe des letzten Höhepunktes der Skisaison live im Stream. Kommentiert werden die Rennen von Blick-Journalisten wie Ski-Experte Mathias Germann sowie Ex-Weltcup-Fahrer Reto Schmidiger.

Das Programm der Ski-SM Donnerstag, 09.04.2026

Abfahrt Männer: 07.45 Uhr

Abfahrt Frauen: 10.00 Uhr



Samstag, 11.04.2026

Super-G Männer: 08.30 Uhr

Super-G Frauen: 10.40 Uhr Sonntag, 12.04.2026

Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr

Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr



Montag, 13.04.2026

Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr

Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr Donnerstag, 09.04.2026

Abfahrt Männer: 07.45 Uhr

Abfahrt Frauen: 10.00 Uhr



Samstag, 11.04.2026

Super-G Männer: 08.30 Uhr

Super-G Frauen: 10.40 Uhr Sonntag, 12.04.2026

Riesenslalom Männer 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 11.20 Uhr

Slalom Frauen 1. Lauf: 10.10 Uhr, 2. Lauf: 13.00 Uhr



Montag, 13.04.2026

Riesenslalom Frauen 1. Lauf: 08.10 Uhr, 2. Lauf: 10.55 Uhr

Slalom Männer 1. Lauf: 09.35 Uhr, 2. Lauf: 12.10 Uhr Mehr

7 Wer waren die Sieger im letzten Jahr?

Bei den Titelkämpfen in Zinal dominierten bekannte Namen:

Abfahrt: Stefanie Grob und Franjo von Allmen

Super-G: Corinne Suter und Sandro Zurbrügg

Riesenslalom: Livio Simonet und Vanessa Kasper

Slalom: Selina Egloff und Marc Rochat