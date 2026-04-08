«Da war sie schlecht beraten – fertig, Schluss und Amen»
Lara Gut-Behrami fehlte bei den Sports Awards – und Marcel W. Perren und Bernhard Russi sind sich einig: Das war ein Fehler. Die beiden diskutieren über Anstand und verpasste Chancen.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Aktualisiert: vor 39 Minuten
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