Die Ski-Schweizermeisterscahften stehen vor der Tür. Doch was dort abläuft ist Beschiss, das sagt Bernhard Russi im «APRÈS-SKI»-Podcast. Marcel W. Perren schlägt vor, ein Preisgeld von 130'000 Franken zu vergeben.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Aktualisiert: vor 48 Minuten
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Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 34