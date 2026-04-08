Russi-Kritik an Schweizermeisterschaften «Was sich dort abspielt, ist ein Beschiss»

Die Ski-Schweizermeisterscahften stehen vor der Tür. Doch was dort abläuft ist Beschiss, das sagt Bernhard Russi im «APRÈS-SKI»-Podcast. Marcel W. Perren schlägt vor, ein Preisgeld von 130'000 Franken zu vergeben.