Kommt Lindsey Vonn wirklich zurück? Nach der bitteren Olympia-Abfahrt galt ihre Karriere mit 41 als beendet. Nun sagen Leute aus ihrem Head-Umfeld: Sie kommt ziemlich sicher wieder.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Aktualisiert: vor 47 Minuten
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