DE
FR
Abonnieren

Russi-Kritik an Star-Trainer
«Muss sich Svindal neben Vonn so inszenieren?»

Ski-Legende Bernhard Russi spricht im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» über Aksel Svindal, den Trainer von Lindsey Vonn. Nach deren Sieg am Freitag steht der Norweger neben Vonn auf dem Podest. Eine Inszenierung, welche Russi kritisch sieht,
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_1182 (1).JPG
Marcel W. PerrenReporter Sport
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 18
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen