Ski-Legende Bernhard Russi spricht im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» über den ersten Sieg für Lindsey Vonn nach ihrem Comeback vom Freitag in St. Moritz. Dabei begeistert ihn ihre Entwicklung zu einer sichereren Fahrerin.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 18