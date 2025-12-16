Russi begeistert von Ski-Star Darum ist das «die beste Vonn aller Zeiten»

Ski-Legende Bernhard Russi spricht im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» über den ersten Sieg für Lindsey Vonn nach ihrem Comeback vom Freitag in St. Moritz. Dabei begeistert ihn ihre Entwicklung zu einer sichereren Fahrerin.