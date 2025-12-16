«Es hätte bei Gisin das Schlimmste passieren können»
Ski-Legende Bernhard Russi spricht im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» über den schlimmen Sturz von Michelle Gisin im Training zur Abfahrt in St. Moritz. Zudem spricht er über mögliche Comeback-Pläne der Engelbergerin.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 18