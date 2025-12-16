Ski-Legende Bernhard Russi spricht in «APRÈS-SKI» über den Sieg von Loïc Meillard in Val d'Isère. Der Experte hatte eine gute Platzierung im letzten Podcast prophezeit. Trotzdem sieht er in Meillard keinen Konkurrenten für Odermatt im Kampf um die grosse Kugel.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 18