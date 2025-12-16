Odermatt trotzdem unantastbar? Darum hat Russi den Meillard-Coup vorausgesehen

Ski-Legende Bernhard Russi spricht in «APRÈS-SKI» über den Sieg von Loïc Meillard in Val d'Isère. Der Experte hatte eine gute Platzierung im letzten Podcast prophezeit. Trotzdem sieht er in Meillard keinen Konkurrenten für Odermatt im Kampf um die grosse Kugel.