Kommendes Wochenende beginnt die Ski-Saison. Am Start wird auch Ricarda Haaser stehen. Sie gibt ihr Comeback – auch, weil ihr nach ihrer schweren Verletzung ein Spenderknochen eingesetzt wurde.

Darum gehts Ricarda Haaser gibt in Sölden ihr Comeback

Nach ihrem schweren Sturz wurde ihr ein Spenderknochen eingesetzt

Die Österreicherin kehrt innert zehn Monaten zum zweiten Mal von einer schweren Verletzung zurück

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ende Februar stürzte Ricarda Haaser (33) im Super-G von Soldeu (And) heftig. Bei der Landung riss es der Österreicherin die Beine auseinander, sie knickte ein und konnte den Sturz nicht mehr verhindern. Die brutale Diagnose: Fraktur des Schienbeinkopfes. Ihre Saison war vorzeitig vorbei.

Nun steht Haaser vor dem Comeback. Sie wird kommenden Samstag beim Riesenslalom von Sölden (Ö) am Start stehen. Möglich macht das auch ein Spenderknochen, wie sie dem «Kurier» verrät. «Den nimmt man von Leuten, die eine Hüftprothese haben.» Bei ihrem Sturz hatte Haaser Glück im Unglück. Den Schienbeinkopf hat es regelrecht zerbröselt. Oder wie sie sagt: «Es war nicht mehr alles an Ort und Stelle.» Deswegen grenzt es auch an ein Wunder, dass die Bänder nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.

«Hoffentlich nicht von einer 80-Jährigen»

Mit dem Spenderknochen wurde das entstandene Loch gestopft und die Teile wurden reingebastelt, erklärt die WM-Dritte in der Kombination 2023. Und fügt trocken an: «Von einer 80-jährigen Frau werden sie ihn ja hoffentlich nicht genommen haben.»

Das Comeback in Sölden ist Haasers zweites innerhalb von zehn Monaten. Letztes Jahr startete sie erst im Dezember in die Saison. Damals kehrte sie von einem Kreuzbandriss zurück, den sie sich ausgerechnet an der Heim-WM 2025 zugezogen hat. Umso grösser ist die Motivation, nach diesen zwei schweren Verletzungen endlich wieder Rennen zu fahren.

Selbst dass sie in der Startliste nach hinten durchgereicht wurde, stört Haaser nicht. Sie wird eine Nummer, die höher als 40 ist, tragen. «Ich habe die Erfahrung, ich kann auch von hinten nach vorne fahren», zeigt sie sich optimistisch.