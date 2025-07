Ski-Star Lara Gut-Behrami sorgt in Wimbledon für Aufsehen. Sie sitzt beim Halbfinale neben Ex-Siegerin Muguruza und hinter Leonardo DiCaprio. Britische Medien verwechseln sie jedoch mit Ex-Tennisspielerin Cibulkova.

Presse schreibt von Flirt mit DiCaprio in Wimbledon

1/11 Der Moment, der für Aufsehen sorgt: Lara Gut-Behrami und Leonardo DiCaprio schütteln sich in Wimbledon die Hand.

Darum gehts Lara Gut-Behrami sorgt für Aufsehen in Wimbledon neben Leonardo DiCaprio

Britische Presse verwechselt Gut-Behrami mit Ex-Tennisspielerin Dominika Cibulkova

Die Medien schreiben von einem Flirt mit der Hollywood-Grösse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Der Besuch von Lara Gut-Behrami (34) in Wimbledon sorgt für Aufsehen. Der Ski-Star ist beim Halbfinal zwischen Carlos Alcaraz und Taylor Fritz unter den Zuschauern, sitzt neben Ex-Wimbledon-Siegerin Garbiñe Muguruza (31) und hinter Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio (50).

Auch die britische Presse stürzt sich auf die Begegnung der Schweizerin mit dem Oscarpreisträger. Dumm nur: Auf der Insel ist Gut-Behrami trotz all ihrer Erfolge kaum jemandem ein Begriff. Stattdessen wird sie mit Ex-Tennis-Spielerin Dominika Cibulkova (36) verwechselt.

DiCaprio habe sich mit ihnen unterhalten, «bevor er die Hand von Cibulkova schüttelte», schreibt «The Sun». Klar also, dass die Zeitung auf den Moment mit Gut-Behrami anspielt.

So sieht Ex-Tennis-Spielerin Dominika Cibulkova aus. Foto: Keystone

Flirt mit DiCaprio

Die Schlagzeile über dem Bericht: «Leonard-Oh! Fans überzeugt, dass DiCaprio mit zwei früheren Wimbledon-Stars flirtete». Naja, knapp daneben.

Vielleicht erlangt Gut-Behrami ja in Zukunft mehr Bekanntheit in London. Gut-Behrami wird nach ihrer aktiven Skikarriere in die englische Hauptstadt ziehen. Ihr Mann Valon Behrami arbeitet beim Londoner Klub Watford als Assistent von Sportdirektor Gian Luca Nani. Behrami trug als Spieler 49 Mal das Trikot der Hornets.