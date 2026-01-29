DE
FR
Abonnieren

Olympia-Quotensystem sorgt bei Athleten für Kritik
«Ein Luxusproblem für uns Schweizer – schade für die anderen»

Olympia in Mailand/Cortina wirft schon vor dem Start Fragen auf: Wer darf fahren, wer bleibt zu Hause? Riesenslalom-Ass Thomas Tumler kritisiert das Quoten-System, das starke Nationen benachteiligt und kleinere Länder bevorzugt.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/5
Thomas Tumler kritisiert die Olympia-Quotenplätze: «Es gibt bei den Franzosen potenzielle Medaillenkandidaten, die nicht teilnehmen dürfen. Das ist sicher problematisch.»
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport

Die Olympia-Outfits sind an die Delegation verteilt, die Vorfreude auf Olympia in Mailand/Cortina steigt – doch hinter den Kulissen sorgt ein Thema weiter für Diskussionen: die Vergabe der Startplätze.

Am Material- und Abgabetag der Athleten trifft Blick bei Ochsner Sport in Dietikon ZH auf Riesenslalom-Spezialist Thomas Tumler (35). Und der spricht kritisch über ein System, das selbst Top-Nationen an ihre Grenzen bringt.

Für Tumler persönlich verlief der Selektionsprozess ruhig. «Für mich war es völlig okay», sagt der Bündner. Er hatte die nötigen Ergebnisse schon vor Weihnachten in Nordamerika eingefahren. Dass Swiss-Ski mit der Entscheidung bis nach dem Kitzbühel-Wochenende wartete, hält er für richtig: «Ich finde es fair. Abfahrts- und Technikrennen wurden verhältnismässig gleich behandelt.»

Luxusproblem Schweiz – Frust im Ausland

Die Schweiz konnte elf Männer-Startplätze besetzen, was aber angesichts der Nicht-Selektion zum Beispiel von Talent Alessio Miggiano nicht ausreichte. Die Realität bei anderen Nationen sieht allerdings noch deutlich härter aus. Frankreich darf nur sieben Männer entsenden – mit drastischen Folgen: Etablierte Weltcupgrössen wie Alexis Pinturault (34) oder Victor Muffat-Jeandet (36) bleiben trotz Weltklasse-Niveau zu Hause.

Tumler spricht von einem Schweizer Sonderfall: «Das ist eigentlich ein Glücksfall bei uns. Ein Luxusproblem.» Gleichzeitig räumt er ein: «Es ist schade, dass Athleten nicht dabei sein dürfen. Die Konkurrenz war extrem gross.»

Besonders kritisch sieht Tumler die internationale Verteilung der Quotenplätze. «Wir haben kürzlich darüber diskutiert, dass die Franzosen nur einen Riesenslalomfahrer schicken dürfen», sagt er. «Es gibt potenzielle Medaillenkandidaten, die nicht teilnehmen dürfen. Das ist sicher problematisch.»

«Das Verhältnis passt nicht ganz»

Tumler wünscht sich ein Umdenken, vor allem zugunsten der sportlichen Qualität. «Ich würde es eigentlich öffnen», sagt er klar. Sein Vorschlag: «Die Top 30 der Welt sollten die Chance haben, an Olympia teilzunehmen.» Nationale Quoten müssten gemäss dem Bündner weniger strikt sein.

Ein Beispiel bringt das Dilemma auf den Punkt: «Ich finde es schade, wenn Brasilien zum Beispiel drei Starter stellen darf und eine so starke Nation wie Frankreich nur sieben oder acht Athleten schicken kann», sagt Tumler. «Das Verhältnis passt dort nicht ganz. Man könnte sicher etwas anpassen.»

Die Diskussion ist lanciert, auch international gibts Kritik an den Nationen-Quoten. Und sie wird lauter, je näher Olympia rückt.

Mehr Ski
Ex-Vize-Weltmeister freut sich über erneutes Baby-Glück
Zwei Jahre nach Rücktritt
Ex-Vize-Weltmeister freut sich über erneutes Baby-Glück
Odermatt-Murks, Meillard-Show und ein schönes Comeback
Mit Video
Schweizer Jubel in Schladming
Odermatt-Murks, Meillard-Show und ein schönes Comeback
Kristoffersen poltert trotz Warnung erneut über Piste
«Es ist völlig lächerlich»
Kristoffersen poltert trotz Warnung erneut über Piste
Sammeln Odermatt und Co. in Crans Montana erneut Podestplätze?
Programm zu den Speedrennen
Sammeln Odi und Co. in Crans Montana erneut Podestplätze?


Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen