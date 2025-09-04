vor 56 Minuten

Ex-Ski-Star freut sich über «doppeltes Chaos»

Seit viereinhalb Jahren ist Hannes Reichelt (45) Ski-Rentner. Langweilig wird dem ehemaligen österreichischen Speed-Star aber definitiv nicht. Seine Familie hält ihn auf Trab, wie er nun auf Social Media verrät. «Unser kleines Abenteuer wächst weiter», schreibt Reichelt unter einem Foto auf Instagram.

«Wir haben vor kurzem Familienzuwachs bekommen!» Er und seine Frau Larissa, die er 2016 heiratete, sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Reichelt ist jetzt «stolzer Papa von zwei Jungs», oder wie er es umschreibt: «Doppeltes Glück, doppeltes Chaos, doppelte Liebe.»

