Ex-Ski-Star freut sich über «doppeltes Chaos»
Seit viereinhalb Jahren ist Hannes Reichelt (45) Ski-Rentner. Langweilig wird dem ehemaligen österreichischen Speed-Star aber definitiv nicht. Seine Familie hält ihn auf Trab, wie er nun auf Social Media verrät. «Unser kleines Abenteuer wächst weiter», schreibt Reichelt unter einem Foto auf Instagram.
«Wir haben vor kurzem Familienzuwachs bekommen!» Er und seine Frau Larissa, die er 2016 heiratete, sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Reichelt ist jetzt «stolzer Papa von zwei Jungs», oder wie er es umschreibt: «Doppeltes Glück, doppeltes Chaos, doppelte Liebe.»
Gut-Behrami sorgt für Begeisterung bei Kindern
Lara Gut-Behrami (34) ist ein grosses Vorbild für viele Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Und 220 von ihnen haben die Tessinerin nun hautnah erleben dürfen. Bei der Swiss-Ski Summer Challenge in Thun war die zweifache Gesamtweltcupsiegerin zugegen und feuerte die jungen Athletinnen und Athleten bei den verschiedenen Parcours an, verteilte Autogramme – und sorgte für leuchtende Augen. Bei einer Challenge packte Gut-Behrami sogar selbst mit an.
Nicht nur den Kindern, auch ihr habe der Tag sehr viel Spass bereitet, erklärt der Ski-Superstar in einem Statement von Swiss-Ski: «Solche Anlässe sind extrem wichtig für Kinder. Anstelle zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, kommen sie raus und bewegen sich polysportiv. Das bringt ihnen in jeder Hinsicht etwas – auch wenn sie nie Weltmeister oder Weltmeisterin werden. Und wer weiss, vielleicht ja doch.»
Neben Gut-Behrami waren auch der Skirennfahrer Lenz Hächler (22), der sich in der Sommerpause zuerst bei einem Mountainbike-Sturz und dann beim Spikeball verletzt hat und deshalb das Trainingslager in Südamerika verpasst, und die Snowboard-Freestylerin Isabelle Lötscher (21) dabei und motivierten die Jugendlichen bei diversen Wettkämpfen.
Ski-Norweger erklärt überraschend seinen Rücktritt
«Das hier zu schreiben, ist hart, aber ich bin mir sicher, dass es einfach nicht mehr ausreicht – obwohl ich noch Benzin im Tank hätte.» Mit diesen Worten verkündet Rasmus Windingstad das Ende seiner Karriere. Mit 31 Jahren zieht der Norweger einen Schlussstrich. Und das, nachdem Skirennen 22 Jahre lang «der wichtigste Teil meines Lebens» waren und «das Einzige, was für mich zählte».
Windingstad bestritt insgesamt 108 Weltcuprennen. Er feierte einen Sieg im Parallel-Riesenslalom (2019) und fuhr zweimal aufs Riesen-Podest – beide Male stand er gemeinsam mit Marco Odermatt (27) auf diesem. 2019 wurde Windingstad vor dem Schweizer Zweiter und 2023 hinter ihm Dritter. Daneben nahm er an vier Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2022 teil. «Das sind Dinge, auf welche die meisten Menschen stolz wären, auch mein 12-jähriges Ich», so der Norweger. «Ich durfte vor wahrscheinlich Millionen von Zuschauern Rennen fahren. Und das haut mich immer noch um.»
Wie es für ihn weitergeht, lässt Windingstad offen. Ein ehemaliger Teamkollege hätte da aber schon einen Vorschlag. «Lass uns zusammen ein paar Rennen im Fernsehen schauen», schlägt Aksel Lund Svindal (42) in den Kommentaren vor. Eine Antwort darauf hat er bisher nicht bekommen.
Ex-Ski-Star Mohwinckel im Baby-Glück
Im September des letzten Jahres hat Ex-Ski-Ass Ragnhild Mowinckel (32) ihren langjährigen Partner Mathias Tangenes geheiratet, nun hat die Norwegerin erneut grossen Grund zur Freude. Die zweifache Olympiamedaillen-Gewinnerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Was Mohwinckel dazu sagt und welche Stars zum Nachwuchs gratulieren, erfährst du hier.
Vonn trauert um Ex-Coach und Tiroler Ski-Pionier
Der Tiroler Ski-Pionier Erich Sailer ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Zu den Trauernden gehört auch Speedqueen Lindsey Vonn (40). «Erich war mehr als mein Trainer. Er war mehr als der Skilehrer meines Vaters. Erich war meine Familie», schreibt Lindsey Vonn in einem Statement auf Instagram.
Sailer verdiente sich in den USA die Aufnahme in die Ski-Hall-of-Fame. Nachdem er in die Staaten ausgewandert war, leitete er dort Trainingslager für vielversprechende Skitalente – in einem solchen Camp in Minnesota machte auch Lindsey Vonn ihre ersten Schwünge.
«Mein Vater hat ihn 62 Jahre gekannt und er war seit meiner Geburt Teil meines Lebens. Ohne Zweifel wäre ich ohne ihn nicht die Person oder Skifahrerin, die ich heute bin», würdigt Vonn seinen Einfluss auf ihre Karriere. Was sie zur letzten Begegnung mit ihrem Ex-Trainer erzählt, erfährst du hier.
Hirscher-Comeback schon in Sölden?
Die Rückkehr des österreich-holländischen Skistars Marcel Hirscher (36) auf die Piste könnte früher als erwartet erfolgen, wie die «Salzburger Nachrichten» berichten. Die Genesung nach seinem Kreuzbandriss vom Dezember 2024 verläuft bisher ohne Komplikationen. So peilt der achtfache Gesamtweltcupsieger allenfalls sogar schon den Saisonauftakt in Sölden Ende Oktober an. Denn die Rehabilitation verläuft optimal. Er soll nahezu schmerzfrei sein, wie er im eigenen Blog versicherte.
Dies ermöglicht den ambitionierten Comeback-Plan: Bereits im September könnte Hirscher das Training auf Schnee wieder aufnehmen. «Das ist unser Plan, es soll Schritt für Schritt gemacht werden», so Hirscher. Obs dann für Sölden wirklich klappt, ist offen. Sein Management betont, dass die endgültige Entscheidung kurzfristig getroffen wird.
Romantische Verlobung bei Ski-Kanadier
Schöne Nachrichten von Erik Read (34). Nachdem der kanadische Technikspezialist letzten Winter in 19 Rennen nur zweimal gepunktet hat, könnte er aktuell nicht glücklicher sein. Read hat seiner Freundin Giulia Paventa (27) einen Heiratsantrag gemacht – und sie hat Ja gesagt. Ganz romantisch auf einem Steg am Big Whitefish Lake mit Champagner, Rosen und einem funkelnden Ring hat er die Frage aller Fragen gestellt.
«Ich liebe dich in allen Sprachen der Welt», schreibt Read auf Instagram zu einer Reihe Fotos, die während des Antrags entstanden sind. Die Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. Lara Colturi, Aleksander Aamodt Kilde oder Loïc Meillard – sie alle freuen sich mit den frisch Verlobten.
Ex-Ski-Ass überrascht mit Baby-News
Überraschende Baby-News von zwei Ex-Ski-Assen. Die einstigen Technikspezialisten Resi Stiegler (39) und Ehemann David Ketterer (32) erwarten ihr drittes Kind. «Die Mädchenbande wächst», schreibt die Amerikanerin auf Instagram und präsentiert stolz ihren Babybauch. Ihre beiden Töchter Rosi (3) und Romi (1) bekommen eine kleine Schwester.
Die Glückwünsche aus dem Skizirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Aufregend! Es ist so einfach», kommentiert etwa Ex-Teamkollegin Julia Mancuso (41) zusammen mit einem tränenlachenden Smiley und einem Herz. Mancuso weiss, wovon sie spricht, denn sie ist selber Dreifach-Mami. Auch Marie-Michèle Gagnon (36) oder Lindsey Vonn (40) drücken unter dem Posting ihre Freude aus.
Ex-Ski-Stars freuen sich über ihr zweites Kind
Die italienische Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Manuela Mölgg (41) und Werner Heel (43) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Söhnchen Max hat am 6. August das Licht der Welt erblickt. Auch der grosse Bruder Ben (4) freut sich über dessen Geburt.
Unter dem Posting häufen sich die Glückwünsche von anderen Ski-Stars. Auch der stolze Onkel Manfred Mölgg (43) drückt seine Freude aus. Seine Schwester und Heel gehen seit 2009 gemeinsam durchs Leben.
Felix Neureuther verrät Name seines Kindes
«Ein Geschenk des HImmels!» Mit diesen Worten machte das Wintersport-Traumpaar Felix (41) und Miriam (35) Neureuther bereits im März die Geburt seines vierten Kindes publik.
Nun verrät der ehemalige Skistar in einem Interview mit der «Bunte» das Geschlecht und den Namen des Kindes. Der kleine Junge wurde auf den Namen Mats getauft und ist das jüngste Geschwisterchen von Matilda (7), Leo (5), und Lotta (3). Ob die Familienplanung jetzt abgeschlossen ist, lässt Felix Neureuther aber offen: «Das wird sich alles zeigen. Stand jetzt sind wir sehr glücklich, so wie es ist.»
ÖSV-Ass tritt zurück
Die amtierende Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier (31) hat genug vom Skirennsport. Die Österreicherin tritt zurück.
