Atle Lie McGrath (NOR)

Noch steckt in der Piste einiges drin. Oben kitzelt das jetzt Atle Lie McGrath heraus. Der Norweger ist anfangs sehr schnell. AM Ende jedoch fehlt ihm etwas die Geschwindigkeit. Unten raus wird es flacher und da bleibt dann die Zeit liegen. Eine halbe Sekunde fehlt, was dennoch einen ordentlichen fünften Platz bringt.