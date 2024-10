Skistar Odermatt nach frühem Out in Sölden

Schafft es nicht ins Ziel: Marco Odermatt. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Auf einen Blick Marco Odermatt missglückt der Saisonstart in Sölden

Beim Riesenslalom scheidet er nach 40 Sekunden aus

Trotzdem nimmt er Positives aus dem Rennen mit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein stürzt sich Marco Odermatt (27) um 10 Uhr mit der Nummer 1 aus dem Starthäuschen in Sölden (Ö). Der Riesenslalom-Dominator der letzten Jahre findet sofort in den Rhythmus, ist flüssig unterwegs. Und versetzt die Ski-Schweiz nach rund 40 Fahrsekunden in eine Schockstarre.

Odermatt rutscht auf dem Innenski weg und scheidet aus. Seine Mutter Priska schlägt sich im Zielraum ungläubig die Hände vor den Mund. Vielen anderen dürfte es gleich gegangen sein.

In der letzten Saison hat er 9 von 10 Riesenslaloms gewonnen; nach dem Out beim Weltcupfinal in Soldeu (And) scheidet der Nidwaldner nun zum zweiten Mal in Folge in seiner Paradedisziplin aus. Eine Seltenheit.

Alles hat gepasst

Und trotzdem nimmt Odermatt das Ganze locker. Auch wenn er so nicht mehr um den dritten Sölden-Sieg in Serie kämpfen kann. «Schade», sagt er ins SRF-Mikrofon. «Aber ich bin überhaupt nicht traurig.» Wie er oben gefahren ist, sei richtig geil gewesen, er habe sich besser gefühlt als in den letzten Jahren. «Es passte alles, dann die Startnummer 1. In den ersten Toren habe ich gemerkt, dass es einfach geht und super läuft, und ich habe ein bisschen unnötig im ersten Lauf riskiert.» Und Odermatt gibt zu: «Ich war fast ein bisschen übermotiviert.»

Mit dem Ausscheiden hadert er nicht. Das sei längst abgehakt, gibt Odermatt zu Protokoll. Stattdessen nimmt er sogar Positives daraus mit. «So wie ich oben gefahren bin, habe ich gesehen, dass es perfekt war.» Ausserdem gehe es noch um keine Serien oder Kugeln, deshalb habe er es «extrem genossen». Die Zwischenzeiten zeigen, wie stark Odermatt unterwegs war. Bei der zweiten Zeitmessung lag er sieben Zehntel vor Alexander Steen Olsen (23). Der Norweger führt nach dem 1. Lauf.

Indes ist Odermatt nicht der einzige, dem die Stelle nach 40 Sekunden zum Verhängnis wurde. Auch die beiden Österreicher Stefan Brennsteiner (33) und Manuel Feller (32) schieden dort aus.

0:58 Ansage an Konkurrenz: Odermatt zeigt seine Form für den Saisonstart