1/6 Die Uhr als Profi-Sportlerin tickt: Lara Gut-Behrami hat bekräftigt, dass nach dem kommenden Winter Schluss mit Skifahren ist. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Noch ist ihre Karriere nicht vorbei. Aber schon bald. Lara Gut-Behrami (34) hat bekräftigt, dass nach dem kommenden Winter Schluss sein wird. Die Olympischen Spiele im nächsten Februar in Cortina (It) werden der letzte Grossanlass des Ski-Stars sein.

Aber was folgt danach? Sie habe verschiedene Pläne, die sie verfolgen werde, machte sie bei einer Veranstaltung von «Finanz und Wirtschaft» deutlich. «Ich werde nicht zu Hause sitzen und putzen. London ist eine gut vernetzte Stadt und heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, aktiv zu bleiben und zu arbeiten.»

Warum Gut-Behrami London ins Spiel bringt, ist klar. Ihr Ehemann Valon Behrami wird technischer Direktor des FC Watford. Wie oft sie während des kommenden Winters in England leben wird? Ihr Wohnsitz bleibt Lugano TI, dazu haben die beiden ein Haus in Udine (It).

Da der Ski-Zirkus nach dem Saisonstart in Nordamerika vor allem in Mitteleuropa stattfindet, ist es gut möglich, dass die 48-fache Weltcupsiegerin vor allem nach ihrer Karriere als Skifahrerin in London leben wird.

«Millionenschwere TV-Kampagne» geplant

Spannender ist, was Gut-Behrami nach Cortina 2026 vorhat. In den gut 17 Jahren seit ihrem Weltcup-Debüt hatte sie stets betont, sich auf das Hier und Jetzt, also auf den Sport zu konzentrieren. Das wird sie auch in den nächsten Monaten tun. Dennoch betritt Gut-Behrami schon bald ein ganz neues Parkett. Wie Blick weiss, wird sie Miteigentümer von KA-EX, einem vor allem bei Sportlern beliebten Regenerationsgetränk. Genaueres über die Partnerschaft wird im Juli bekanntgegeben.

Gut-Behrami, die das Getränk selbst seit Jahren verwendet, denkt dabei offenbar langfristig. Sie wird nicht nur Markenbotschafterin von KA-EX, sondern auch Investorin und Beraterin des Unternehmens, das seinen Sitz in Zürich hat.

Gemäss eines E-Mails, das Blick vorliegt, wird KA-EX eine «millionenschwere TV-Kampagne» in den USA lancieren und «eine weitere Weltneuheit» einführen.

Hilfe bei Alkohol- und Muskelkater

KA-EX stammt vom Pharmazeuten Pedro Schmidt. In der Schweizer Illustrierten erzählte er letztes Jahr: «Nach einer langen Partynacht dachte ich am nächsten Morgen: Es kann doch nicht sein, dass man mit einem Kater derart leiden muss.» Acht Jahre nach der Gründung des Start-ups ist KA-EX längst weit verbreitet.

Der Grund: Nicht nur Partygänger, sondern auch Sportler haben das Getränk für sich entdeckt. Die Mischung hilft offensichtlich nicht nur beim Alkohol-Kater, sondern auch beim Muskelkater. Und ganz generell bei der Regeneration und um das Energie-Level hochzuhalten.

Unter anderem wirbt Mauro Schmid (25), Schweizer Meister im Strassenrennen, dafür. Und auch viele Profi-Fussballer – darunter die Nati der Männer – benutzten es schon.

Neuer Kopfsponsor KA-EX?

Ob Gut-Behrami KA-EX als Helmsponsor haben wird – im letzten Winter fuhr sie ohne Schriftzug – ist noch unklar. Die Tendenz geht eher weniger in diese Richtung. Fakt ist: Gut-Behrami wird nach der Ski-Karriere – entgegen der Annahme vieler – doch nicht von einem Tag zum anderen von der Bildfläche verschwinden.

Ihre Zukunft hat bereits begonnen.