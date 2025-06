Sie ist eine der erfolgreichste Schweizer Skirennfahrerinnen aller Zeiten – jetzt blickt Lara Gut-Behrami voraus: Bei einem Auftritt in Zürich verrät die 34-Jährige, dass sie ihre Karriere nach der nächsten Saison beenden und nach England ziehen wird.

Ski-Star Gut-Behrami kündigt Umzug nach England an

1/5 Lara Gut-Behrami wird nach der nächsten Ski-Saison zurücktreten und dann wohl nach England ziehen. Foto: keystone-sda.ch

Lara Gut-Behrami (34) überrascht am Dienstagabend in Zürich mit konkreten Zukunftsplanungen. Die zweifache Gesamtweltcupsiegerin war Ehrengast bei einer Veranstaltung von «Finanz und Wirtschaft» – und nutzte die Bühne, um gleich mehrere Neuigkeiten zu verkünden.

Einerseits bekräftigt sie ihren Plan, nach Olympia 2026 zurückzutreten. In Cortina d’Ampezzo (It) will die Super-G-Olympiasiegerin von 2022 ihren letzten grossen Höhepunkt erleben.

Andererseits steht auch privat ein grosser Schritt bevor. Gut-Behrami plant für nach der kommenden Saison einen Umzug nach England. Was für eine Skifahrerin eher exotisch klingt, hat einen familiären Hintergrund: Ehemann Valon Behrami (40) wird Technischer Direktor bei seinem Ex-Klub FC Watford in London.

Bis dahin wohnt das Paar mit Behramis zwei Töchtern weiterhin in Udine (It), was Gut-Behrami bei der Saisonplanung entgegenkommt. Und danach? «Putzfrau werde ich sicher nicht», sagt Gut-Behrami lachend. Mutter zu werden, sei danach aber ein Thema.