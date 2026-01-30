Kälin triumphiert erstmals im Europacup

Innert 24 Stunden gibts im Europacup den zweiten Schweizer Sieg. Nach Alessio Miggiano jubelt nun Philipp Kälin.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auch in der zweiten Europacup-Abfahrt von Verbier steht ein Schweizer ganz oben: Philipp Kälin feiert im Wallis seinen ersten Sieg auf dieser Stufe.

Der 21-jährige Schwyzer, der am Vortag Rang 10 belegt hat, triumphiert genau ein Jahr nach seiner Podestpremiere im französischen Orcières. Im Weltcup ist Kälin bislang noch nie zum Einsatz gekommen.

Mit Sandro Manser (5.), Arnaud Boisset (6.), Lenz Hächler (8.) und Livio Hiltbrand (10.) klassieren sich vier weitere Schweizer in den Top 10.