DE
FR
Abonnieren

Nächster Schweizer Heimsieg
Kälin triumphiert erstmals im Europacup

Innert 24 Stunden gibts im Europacup den zweiten Schweizer Sieg. Nach Alessio Miggiano jubelt nun Philipp Kälin.
Publiziert: 12:39 Uhr
Kommentieren
Feiert seinen ersten Europacup-Sieg: Philipp Kälin. (Archivbild)
Foto: Swiss Ski
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Auch in der zweiten Europacup-Abfahrt von Verbier steht ein Schweizer ganz oben: Philipp Kälin feiert im Wallis seinen ersten Sieg auf dieser Stufe.

Der 21-jährige Schwyzer, der am Vortag Rang 10 belegt hat, triumphiert genau ein Jahr nach seiner Podestpremiere im französischen Orcières. Im Weltcup ist Kälin bislang noch nie zum Einsatz gekommen.

Mit Sandro Manser (5.), Arnaud Boisset (6.), Lenz Hächler (8.) und Livio Hiltbrand (10.) klassieren sich vier weitere Schweizer in den Top 10.

Mehr Ski alpin
Miggiano zeigt starke Reaktion auf Olympia-Out
Sieg bei Europacup-Abfahrt
Miggiano zeigt starke Reaktion auf Olympia-Out
Olympia-Sorge bei Lindsey Vonn nach Abfahrts-Sturz
Mit Video
Mit Heli abtransportiert
Olympia-Sorge bei Lindsey Vonn
Streif-Überraschung wegen Selektions-Panne nicht bei Olympia
«Habens selber verbockt»
Streif-Überraschung wegen Selektions-Panne nicht bei Olympia
Olympia-Absage an Hählen: «Ich verstehe das nicht»
Mit Video
Trotz besserer Ergebnisse
«Ich verstehe das nicht»: Ski-Ass Hählen kritisiert Olympia-Absage
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen