Sieg bei Europacup-Abfahrt
Miggiano zeigt starke Reaktion auf Olympia-Out

Die Schweizer Fahrer drücken der ersten von zwei Europacup-Abfahrten in Verbier den Stempel auf. Alessio Miggiano siegt vor Gaël Zulauf.
Publiziert: 14:45 Uhr
Auf die Nicht-Selektion für die Olympischen Spiele zeigt Alessio Miggiano eine starke Reaktion.
Foto: Gabriele Facciotti
Miggiano stellte seinen dritten (Abfahrts-)Sieg im Europacup mit einem Vorsprung von drei Zehntelsekunden auf seinen Teamkollegen sicher. Im Weltcup hatte der Zürcher kurz vor Weihnachten mit Rang 5 in der zweiten Abfahrt in Gröden ein Ausrufezeichen gesetzt – und erfüllte so auch die Richtlinien für eine Selektion für die Olympischen Spiele. Ein Aufgebot für den Saisonhöhepunkt erhielt er allerdings nicht.

Der Waadtländer Zulauf hatte seine gute Form unter anderem vor anderthalb Wochen mit seinem ersten Europacup-Sieg in der Abfahrt in Pass Thurn in Österreich angedeutet.

In Verbier, wo am Freitag eine zweite Abfahrt im Programm steht, rundeten der Berner Oberländer Livio Hiltbrand, der Zuger Lenz Hächler und der Schwyzer Philipp Kälin mit den Plätzen 5, 8 und 10 die ausgezeichnete Schweizer Bilanz ab.

