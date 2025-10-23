Vergangenes Jahr war Lara Gut-Behrami ganz ohne Sponsor auf dem Helm zu sehen. Das ändert sich für die letzte Weltcup-Saison der Tessinerin nochmals.

Gut-Behrami geht wieder mit Helm-Sponsor an den Start

1/5 Anfang Juli wurde bekannt das Lara Gut-Behrami (r.) bei Ka-Ex einsteigt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Lara Gut-Behrami hat wieder einen Helmsponsor für ihre letzte Ski-Weltcup-Saison

Ka-Ex, ein Schweizer Unternehmen, wird auf ihrem Helm präsent sein

Joël Hahn Redaktor Sport

Es war bereits absehbar, nun ist es offiziell: Lara Gut-Behrami (34) hat für ihre letzte Saison im Ski-Weltcup wieder einen Helmsponsor. Das geht aus einer Medienmitteilung des Schweizer Unternehmens Ka-Ex hervor. Im kommenden Winter wird die Tessinerin das Logo des Unternehmens auf ihrem Helm tragen.

Bereits im Juli wurde bekannt, dass Gut-Behrami bei Ka-Ex, das unter anderem Regenerationsgetränke für Sportler herstellt, als Investorin eingestiegen ist. Nach dem Ausstieg ihres langjährigen Sponsors Ragusa war ihr Helm in der vergangenen Saison ohne Logo geblieben.

Ursprünglich hatte Gut-Behrami nicht geplant, erneut einen Kopfsponsor zu wählen. Die Zusammenarbeit mit Ka-Ex in den vergangenen Monaten sowie ihr persönlicher unternehmerischer Bezug führten jedoch zu dieser Entscheidung. Der Helm bleibt dabei in der bekannten schwarz-goldenen Optik mit Schneeflocke.