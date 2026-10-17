Marcel Hirscher verzichtet auf den Weltcup-Auftakt in Sölden. Nach seinem Kreuzbandriss fehlen dem 37-Jährigen laut Management noch Trainingsumfänge, die Abstände zur Spitze seien zu gross.

Darum gehts Marcel Hirscher verzichtet am 25. Oktober auf den Weltcup-Auftakt in Sölden

Im Training auf dem Rennhang in Sölden waren laut Management die Abstände zur Spitze zu gross

Seit dem Verbandswechsel hat Hirscher vier Wildcards pro Disziplin zur Verfügung

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Marcel Hirscher (37) wird am 25. Oktober beim Saisonauftakt in Sölden nicht an den Start gehen. Der Riesenslalom findet somit ohne den Technik-Spezialisten statt. Die sportliche Entwicklung verlaufe positiv, allerdings fehlen nach seiner schweren Knieverletzung und der damit verbundenen langen Pause noch die notwendigen Trainingsumfänge. Dies teilt das Management des 37-Jährigen am Samstag mit.

Hirscher stand Mitte September in der Skihalle im holländischen Zoetermeer erstmals nach acht Monaten wieder auf den Ski. In den letzten Wochen trainierte der achtfache Gesamtweltcupsieger auf dem Söldener Rennhang. Dabei sei klar geworden, dass die Zeitabstände zur Spitze noch zu gross sind.

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Vier Wildcards pro Disziplin

Hirscher muss sich seine Rennen klar einteilen. Seit seinem Wechsel vom österreichischen zum holländischen Verband 2024/25 hat Hirscher von der FIS ein Wildcard-Kontingent zur Verfügung, die es ihm ermöglichen, mit der Startnummer 31 zu starten, statt sich mühsam nach vorne zu kämpfen. Pro Saison stehen ihm nur vier Startplätze pro Disziplin zur Verfügung. Platziert sich Hirscher in den Top 30 bleibt die jeweilige WIldcard erhalten, landet er ausserhalb der Top 30 wird ein Einsatz abgezogen. Daher will der zweifache Olympiasieger warten, bis er wieder vollständig bereit ist, um an den Start zu gehen.

2024 hatte Hirscher dank den Wildcards drei Rennen bestritten, danach setzte ihn der Kreuzbandriss, den er sich im Dezember 2024 beim Riesenslalom-Training auf der Reiteralm (Ö) zugezogen hatte, lange ausser Gefecht. Nun muss sein Comeback also noch etwas warten.