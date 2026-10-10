Zwei grosse Titel hat Lucas Pinheiro Braathen letzten Winter Marco Odermatt weggeschnappt. Nun nimmt er den nächsten ins Visier. Und schickt eine Kampfansage in Richtung des Schweizers.

Darum gehts Lucas Braathen will den Gesamtweltcup gewinnen

Um Marco Odermatt überflügeln zu können, setzt er vermehrt auf den Super-G

Letzten Winter hat er dem Schweizer Olympiagold und die Riesen-Kugel weggeschnappt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Letzten Winter hat Lucas Pinheiro Braathen (26) gleich zwei grosse Siege gefeiert. Sowohl Olympia-Gold als auch die kleine Kristallkugel hat er im Riesenslalom Marco Odermatt (29) vor der Nase weggeschnappt. Und damit brasilianische Sportgeschichte geschrieben. Denn beide Erfolge hat noch keiner vor ihm für das südamerikanische Land gefeiert.

Nun blickt Braathen voller Vorfreude auf die kommende Saison. Und schickt gleich eine Kampfansage in Richtung Odermatt. «Der Gesamtweltcup ist ein grosses Ziel», sagt er im Interview mit ServusTV. «Nach Platz 2 in der letzten Saison ist es Zeit, dass ich dieses Ziel verfolge.»

Dafür hat Braathen Anpassungen in seiner Saisonvorbereitung vorgenommen. Zu seinem Sommer gehörten nicht nur zahlreiche Trainingseinheiten in Brasilien und viel Zeit mit seiner Freundin, der Schauspielerin Isadora Cruz (28). Sondern auch erstmals ein Trainingslager in Chile. «Das war eine coole Erfahrung, ich habe mehr Speed trainiert», meint Braathen.

«Ich habe ein gutes Gefühl»

Denn das ist der Plan. Der Brasilianer will vermehrt im Super-G starten. Der Grund: Odermatt ist in drei Disziplinen stark und obwohl Braathen im Gesamtweltcup Zweiter wurde, hatte er 568 Punkte Rückstand auf den fünffachen Sieger der grossen Kugel. Um diese Lücke zu schliessen, müsse er in einer dritten Disziplin starten. Sein Plan sieht wie folgt aus: Im Slalom und Riesenslalom will er weiterhin um Siege und Podestplätze mitfahren und damit das Fundament schaffen und im Super-G weitere Punkte einfahren.

Aber nicht nur die grosse Kristallkugel, die er als erster Brasilianer gewinnen könnte, hat er im Visier. Ein weiteres grosses Ziel ist die Weltmeisterschaft in Crans-Montana VS (1. bis 14. Februar). Noch fehlt eine WM-Medaille in seinem Palmarès – einzig bei den Junioren gabs zweimal Silber (Team und Super-G) und einmal Bronze (Kombination). «Die Vorfreude ist gross», sagt Braathen im Hinblick auf die Saison. «Ich habe ein gutes Gefühl.» Ob er die gesteckten Ziele erreichen kann, das wird unter anderem Marco Odermatt zu verhindern versuchen.