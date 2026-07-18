Thomas Wälti (Text), Philippe Rossier (Fotos), GlücksPost

Conny Kissling (65) und Urs Lehmann (57) stehen am Bug ihres Motorboots. Das prominente Sportler-Ehepaar fliegt aber nicht wie damals Kate Winslet (50) und Leonardo DiCaprio (51) im Film «Titanic» übers Meer in den Sonnenuntergang, nein, die Königin des Skiballetts und der Abfahrts-Weltmeister von 1993 gleiten mit der «Rinker 276» sanft über den Zürichsee. Unter der Quaibrücke am Bellevue fragt die GlücksPost: «Wer ist eigentlich der Kapitän auf dem Boot?» Conny Kissling und Urs Lehmann beantworten die Frage gleichzeitig, indem sie lachend auf ihr Gegenüber zeigen.

«Der Zürichsee ist unser Kraftort. Der See und das Wasser vermitteln uns ein Gefühl der Freiheit», sagt Conny Kissling unter dem Sonnensegel der «Lago Lounge» am Utoquai. «Wenn wir Zeit haben, fahren wir von unserem Wohnort im aargauischen Oberwil-Lieli nach Zürich und verbringen einen halben Tag mit Wasserskifahren und Wakeboarden auf dem See. Einmal pro Jahr übernachten wir unter dem Vordeck in der gemütlichen Koje. Diese romantischen Stunden geniessen wir sehr!»

Erste AHV-Rente aufgespart

Am 18. Juli erlebt die Freestyle-Olympiasiegerin von 1992 und Weltmeisterin von 1986 das nächste Abenteuer am Wasser: Sie feiert in der «Delta Beach Lounge» in Ascona TI mit rund fünfzig Gästen ihren 65. Geburtstag. «Meine erste AHV-Rente habe ich bereits im November 2025 erhalten – und extra für diese Beach-Party aufgespart», sagt Conny Kissling. Die gebürtige Oltnerin lacht übers ganze Gesicht.

«Mit 65 Jahren fühle ich mich im besten Alter. Mein Leben geht ganz normal weiter – getreu meinem Lebensmotto ‹Don’t worry, be happy›.» Wie schafft sie es, als Jungpensionierte fit wie ein Turnschuh zu sein? «Ich bin schon seit Jahren im Fitnessbereich tätig und unterrichte bis zu fünf Stunden pro Woche Pilates im Gymfit meines Weggefährten Sonny Schönbächler (Skiakrobatik-Olympiasieger 1994, die Red.).»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Conny Kissling tritt auch als Botschafterin eines Sportmodeunternehmens und der Laureus Stiftung Schweiz in Erscheinung. Darüber hinaus arbeitet sie in Jonen AG als Liegenschaftsverwalterin im eigenen Familienunternehmen, zu dem unter anderem das Restaurant La Rotonda gehört. Die Pizzeria ist ein idealer Ort, um das nächste Projekt in Angriff zu nehmen: «Italienisch lernen», verrät die zehnfache Gesamtweltcup-Siegerin und fügt hinzu, dass sie auch gerne wieder mal die Gitarre aus dem Keller hervorholen möchte. «Aber erst muss ich ein paar Saiten flicken!»

Auf die Frage, worauf sie am meisten stolz sei, wenn sie auf ihr Leben zurückblicke, antwortet Conny Kissling: «Dass ich so eine tolle Familie habe, wir uns gegenseitig stützen und füreinander da sind.» Während sie ihre Rüeblisuppe geniesst, fragt Urs Lehmann ganz gentlemanlike: «Darf ich für meine Frau antworten?» Bitte schön! «Conny ist zu bescheiden. Sie ist natürlich auf ihre sportliche Karriere stolz. Das darf sie auch sein! Sie hat über Jahre eine Randsportart ins Rampenlicht gerückt.»

Infinitypool mit Traumaussicht

Nach dem Mittagessen im «La Rotonda» laden Conny Kissling und Urs Lehmann die GlücksPost zu sich nach Hause ein. Die Aussicht von der Terrasse des lichtdurchfluteten Traumhauses über den Infinitypool zur Rigi, zum Pilatus und zu den Berner Alpen ist atemberaubend. Nina (22) serviert den Gästen einen Kaffee. Die Tochter von Conny Kissling und Urs Lehmann ist gerade daheim. Bald wird die ehemalige Swiss-Ski-Kaderfahrerin ins Trainingscamp nach Argentinien reisen. Ihr grosses Ziel: «Ich möchte wieder Europacup-Rennen bestreiten.»

Urs Lehmann verabschiedet sich. Er muss zu einer Sitzung. Der Aargauer Skiweltmeister ist Verwaltungsratspräsident eines international tätigen Schweizer Unternehmens für homöopathische Arzneimittel. Der Betriebswirtschafter mit Doktortitel und langjährige Präsident von Swiss-Ski (2008 bis 2025) ist beim Weltskiverband soeben auf den Posten als Generalsekretär zurückgekehrt.

Ja-Wort auf der Rütliwiese

Conny Kissling und Urs Lehmann haben sich an einem Kundenanlass des Ski-Ausrüsters Salomon 1997 in Beaver Creek (USA) kennengelernt. Es war keineswegs Liebe auf den ersten Blick. «Wir fanden einander am Anfang nicht besonders sympathisch, sondern etwas arrogant. Aber bald merkte Urs, dass ich weit mehr als eine Reiseleiterin war. Ich konnte auch Bindungen einstellen und einen Schraubenzieher in die Hand nehmen», erzählt die Gewinnerin von 106 Weltcup-Wettkämpfen mit einem Schmunzeln. Um anzufügen: «Ineinander verliebt haben wir uns später. Wir steckten ja beide in Beziehungen.»

Am 1. Juni 2002 schworen sich Conny Kissling und Urs Lehmann auf der historischen Rütliwiese unter freiem Himmel die ewige Liebe. «Wir sind offen und ehrlich zueinander, auch wenn es mal nicht rundläuft. Jede Beziehung ist von starken Hochs und Tiefs geprägt. Was uns trägt, sind die gemeinsamen Erlebnisse, die wir kreieren», erklärt Urs Lehmann das Fundament ihrer Partnerschaft. Conny Kissling ergänzt: «Der Sport verbindet uns: Skifahren, Langlauf, Schlitteln, Tennis, Golf, Velofahren und der Wassersport – uns wird nie langweilig.»

Im Infinitypool verrät uns Conny Kissling, wovon sie träumt: «Ich möchte mit Urs und meiner Familie eines Tages eine Weltreise machen. Und irgendwann als Cowgirl in Kanada das Lasso werfen!» Was für eine schöne Vorstellung: Conny Kissling reitet in den Sonnenuntergang – und geniesst weiterhin den wohlverdienten Ruhestand.