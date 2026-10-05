Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Speed-Ass Joana Hählen hat ihren langjährigen Partner Lorenz geheiratet

Die Feier findet unter freiem Himmel in Lenk statt

Unter den Gästen sind zahlreiche ehemalige Teamkolleginnen und Konkurrentinnen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

13 Jahre ist Joana Hählen (34) im Weltcup gestartet. Im Frühjahr hat sie einen Schlussstrich unter ihre Karriere gezogen. Nach dem ersten Sommer als Ski-Rentnerin und ohne strengen Trainingsplan hat am Wochenende ein privates Highlight auf die Berner Oberländerin gewartet. Sie hat ihren langjährigen Partner Lorenz in Lenk BE geheiratet.

Die Feier hat unter freiem Himmel stattgefunden. Während der Bräutigam einen dreiteiligen beigen Anzug trägt, glänzt die Braut in einem bodenlangen weissen Carmen-Kleid. Eindrücke von der Feier teilt Joana Hählen auf Instagram. Sie zeigt den Moment, als sie ihrem Mann unter einem Blumenbogen das Ehegelübde vorliest oder auch einen Ausschnitt aus ihrem Hochzeitstanz.

Die beiden sind seit fast zehn Jahren ein Paar und haben sich letztes Jahr im August verlobt. Nach einem Morgen auf den Ski in Zermatt VS verbrachte Hählen den restlichen Tag mit ihrem Liebsten am Thunersee. «Wir sassen am Ufer, schauten den Sonnenuntergang an. Dann sagte Lorenz, ich solle aufstehen», verriet Hählen im Dezember gegenüber Blick. «Er ging auf die Knie, fragte – und gab mir den Ring.» Für sie war der Antrag «kitschig schön».

«Ein Schweizer Hochzeits-Wochenende»

Nun haben die beiden ihre Liebe gekrönt. Unter den Gästen sind auch ehemalige Teamkolleginnen und Konkurrentinnen von Hählen. So feiern Delia Durrer, Michelle Gisin oder Jasmina Suter ebenso mit wie Tina Weirather und Ragnhild Mowinckel, die mit ihrem Mann aus Norwegen angereist ist. «Ein Schweizer Hochzeits-Wochenende», schreibt sie auf Instagram zu Eindrücken, die sie gesammelt hat. Und Hählen kommentiert: «So viel Liebe! Danke, dass ihr so weit gekommen seid.»

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Während ihrer Karriere hat Hählen 167 Weltcuprennen bestritten. Fünfmal schaffte sie den Sprung aufs Podest, allerdings nie als Siegerin (dreimal Platz 2 und zweimal Platz 3). Daneben hat sie die Schweiz einmal an Olympischen Spielen und dreimal an Weltmeisterschaften vertreten.