Aus den knappen Badehosen wurde schon fast eine Tradition.

Marco Odermatt zeigt sich in knapper Badehose auf Instagram

Segeltörn in Kroatien mit Freundin und Teamkollege Gino Caviezel

27-jähriger Gesamtweltcupsieger verbrachte fast die ganze Zeit auf dem Boot

Benjamin Gwerder

Skifans kennen Marco Odermatt (27) vor allem in Skischuhen und Rennanzug. Ab und zu zeigt sich der Gesamtweltcupsieger der letzten Jahre im Sommer aber gerne auch mal von einer anderen Seite. Locker, entspannt, mit Sonnenbrille und kürzlich auf Instagram: in knapper Badehose.

Diese sorgten in den Kommentaren für Gesprächsstoff. Im Gespräch mit Blick erzählt Odermatt: «Ein Freund hat die Badehosen wieder für uns eingepackt. Und dann haben wir sie selbstverständlich auch getragen.»

Wie sich herausstellt, steckt hinter der Wahl des Outfits schon fast eine Tradition. Es ist nicht das erste Mal, dass Odermatt in einem eher freizügigen Modell am Strand oder auf dem Boot posiert. Bereits in den letzten Jahren zeigte er sich immer wieder in auffälligen Badehosen. Offensichtlich schon fast ein Running Gag unter Freunden – und auch unter seinen Fans.

Segeln statt Skifahren – Abschalten auf dem Meer

Die Ferien verbrachte Odermatt unteranderem mit Freundin Stella und Teamkollege Gino Caviezel (33) auf einer Segelyacht vor der kroatischen Küste. Sonne, Meer, Elektro-Surfbrett und eine ordentliche Portion Entspannung fernab vom Sommertraining im Kraftraum.

«Ich konnte auf dem Meer richtig abschalten», sagt Odermatt. «Durch das Segeln konnte ich mich voll und ganz auf die Ferien konzentrieren und alles andere ausblenden.»

Geschlafen wurde auf dem Schiff, gegessen meist an Land. «Wir haben fast die ganze Zeit auf dem Boot verbracht, für das Nachtessen sind wir dann jeweils in einen Hafen gefahren.»

Ob das legendäre Stück Stoff auch nächsten Sommer wieder mit dabei ist, bleibt abzuwarten. Für Gesprächsstoff dürfte Odermatt aber so oder so wieder sorgen – egal ob auf der Piste oder auf dem Sonnendeck.