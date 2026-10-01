FIS-Präsident Alexander Ospelt will womöglich schon ab 2028 jedes Jahr eine Ski-WM organisieren, um mehr Einnahmen zu generieren. Eine Idee, die im Schweizer Weltcupteam äusserst kritisch betrachtet wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die FIS diskutiert in Genf über eine jährliche Ski-WM womöglich schon ab 2028

Die Schweizer kritisieren diese Pläne: Der WM-Wert könnte durch eine jährliche Ausrichtung sinken

Marco Odermatt bringt einen ganz neuen Formatvorschlag ins Spiel

Derzeit läuft das FIS-Herbstmeeting in Genf. Wie soll der Skisport in Zukunft aussehen? Die Ski-Bosse diskutieren, argumentieren, ärgern sich, suchen nach Lösungen. Der Hauptfokus gilt den Finanzen. «Die müssen wir in den Griff kriegen», sagt Swiss-Ski-Co-CEO Diego Züger.

In den fünf Jahren mit Johan Eliasch an der Spitze sank das Vermögen des Weltskiverbands von 81 auf 43 Millionen Franken. «Das ist besorgniserregend. Aber Alexander Ospelt macht das sehr gut, es ist ein ganz anderer Austausch als früher», so Züger.

Eine mögliche Massnahme, um die FIS-Kassen wieder zu füllen, sorgte zuletzt für Aufregung: Der neue FIS-Präsident Ospelt schlug vor, künftig jedes Jahr eine WM durchzuführen – ausser in Olympiajahren. Heisst: Es gäbe keinen Winter mehr ohne Grossanlass. Vielleicht schon ab 2028.

Mehr Chancen auf eine WM-Medaille, aber niemand will sie

Als mögliche Standorte nannte Ospelt China, Japan oder Südkorea. «So können wir neue Märkte erschliessen», sagt er. Während der ÖSV rebellierte und sich mit Ospelt zu einer klärenden Sitzung am FIS-Sitz in Oberhofen BE traf, meinte Züger: «Die Idee ist absolut prüfenswert, wir sind grundsätzlich offen dafür.»

Aber was sagen die Athleten? Blick macht den Check und hört sich bei der Werbewoche von Swiss-Ski in Dübendorf um – nicht bei allen, aber bei vielen Skicracks. Das Ergebnis ist eindeutig: Niemand ist Feuer und Flamme für die Idee. Stattdessen hagelt es Zweifel und Kritik.

Am deutlichsten äussert sich Franjo von Allmen (25): «Ich finde es einen Scheiss. So wird der Wert einer WM minimiert, es könnte auch ein ganz normales Weltcuprennen sein», meint der Berner.

«Wir würden besser das aufwerten, was wir haben», findet Daniel Yule (33). Eine WM jedes Jahr sei für ihn «eine schlechte Idee». Schliesslich liege der besondere Wert eines WM-Titels auch darin, dass es nicht allzu viele davon gebe.

Wendy Holdener (33) sieht es ähnlich – obwohl sie als Spezialistin für Grossanlässe gilt. «Ich bin nicht dafür. Du brauchst auch mal eine Pause dazwischen. Ein WM-Titel verliert so an Wert.» Auch Abfahrtsolympiasiegerin Corinne Suter (32) ist skeptisch: «Ich fände es weniger gut.»

Yule hat nichts gegen Rennen in Fernost. «Diese Länder sollte man im Weltcup besuchen. Darum heisst er ja so. In Japan gibt es durchaus eine Skikultur. Aber ob eine WM dort viele Leute anzieht, weiss ich nicht.» Michelle Gisin (32) nennt einen anderen Punkt: «Logistisch könnte es schon klappen. Doch dann brauchen diese Orte Hilfe bei der Präparation der Pisten. Denn sie sind sich das vom Weltcup nicht gewohnt.»

Odermatt verweist als Idee auf das neue Saisonfinale in der Leichtathletik

Eine überraschende und spannende Idee hat hingegen Marco Odermatt (28). Auch der Ski-Abräumer hält nicht viel von der Idee, dass es wie im Eishockey oder im Radsport jährlich WM-Medaillen zu holen gäbe. Doch ihm gefällt der Gedanke, dass man das Zeitfenster im Februar fix für einen Grossanlass reserviert. «Aber statt einfach öfters die genau gleichen WM-Medaillen wie immer zu verteilen, sollte man lieber etwas Neues ausprobieren», sagt der Nidwaldner.

1:12 Das hat keiner erwartet: Davor hat Franjo von Allmen am meisten Angst

Was ihm vorschwebt? Odermatt: «Ich denke an die Ultimate Championship wie in der Leichtathletik.» Dieses neue und modern inszenierte Saisonfinale mit allen Stars am Start fand vor zwei Wochen erstmals mit Audrey Werro und Co. statt und überzeugte.

Odermatt: «Alle vier Jahre etwas Neues ausprobieren, liegt drin.» Er denkt aber auch an neue Rennen in China oder Japan – oder gar im Nahen Osten. «Vielleicht gibt es ja mal einen Slalom in der Skihalle in Dubai, wer weiss.»

Der Gesamtweltcupsieger und der neue FIS-Boss Ospelt haben sich bereits einmal telefonisch unterhalten. «Ich verstehe, dass die FIS mehr Geld generieren möchte, das kommt ja auch uns zugute. Aber eine weitere, herkömmliche WM halte ich für den falschen Weg.»