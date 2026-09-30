Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Giovanni Franzoni (25) wird neuer Red-Bull-Athlet, wie Marco Odermatt

Franzoni trägt künftig den grau-blauen Red-Bull-Helm im Weltcup

Red Bull sponsert bereits Topstars wie Odermatt, Meillard und Hirscher

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Im letzten Winter ging der Stern von Giovanni Franzoni (25) so richtig auf. Mit Siegen in Wengen und Kitzbühel entwickelte sich der Italiener nicht nur zum Shootingstar, sondern auch zum erbitterten Widersacher von Marco Odermatt (28). Jetzt werden die beiden Konkurrenten Teamkollegen – zumindest wenn es um Sponsoren geht.

Wie der Olympia-Zweite auf Instagram präsentiert, ist er nun auch bei Red Bull unter Vertrag. «Einige Helme geben dir Schutz, andere geben dir Flügel», schreibt er zum kurzen Video. Wie Odermatt wird auch Franzoni in Zukunft mit dem Red-Bull-typischen grau-blauen Helm die Weltcup-Pisten herunter brettern.

Bei Red Bull stösst Franzoni zu einem bereits breit aufgestellten Ski-Portfolio. Neben Odermatt sind auch Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen (25) und Super-Techniker Loïc Meillard (29) beim Dosen-Konzern unter Vertrag. Auch der sechsfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher (37) fährt mit den Bullen auf dem Helm. Doch die Energy-Drink-Firma ist nicht nur bei den Herren aktiv, Superstar Lindsay Vonn (41) ist ebenso Red-Bull-Athletin wie die Deutsche Emma Aicher (22) oder die Neuseeländerin Alice Robinson (24).