170 Franken für einen Tribünenplatz an der Ski-WM sorgen für Diskussionen. Während Marco Odermatt den Preis gerechtfertigt findet, ist er für viele Blick-Leser zu hoch. Live-Sport wird damit zunehmend zum Luxus.

Sarah Riberzani Redaktorin Community

170 Franken für einen Tribünenplatz an der Ski-WM? Marco Odermatt bezeichnet diesen Preis als «gerechtfertigt und legitim». Bei vielen Sportfans sorgt die Aussage des Ski-Stars allerdings für Diskussionen. Denn gerade bei Grossanlässen bleibt es selten beim Ticket: Anreise, Essen und Getränke treiben die Gesamtkosten zusätzlich in die Höhe.

Eintrittspreise von 100 Franken und mehr sind bei grossen Sportveranstaltungen längst keine Seltenheit mehr. Besonders für Familien oder Fans, die mehrere Tage vor Ort verbringen möchten, wird der Besuch schnell teuer. Gleichzeitig sind Stadien und Zielräume trotz hoher Preise oft ausverkauft. Die Frage ist deshalb nicht nur, was ein Ticket kosten darf, sondern auch, wer sich das Live-Erlebnis künftig noch leisten kann. Während Veranstalter und Vereine auf die Einnahmen angewiesen sind, droht der Sport für einen Teil des Publikums immer mehr zum Luxus zu werden.

Hohe Preise, grosse Skepsis

Ein Blick auf die Reaktionen der Blick-Leser zeigt: Die 170 Franken stossen auf wenig Begeisterung. Nur 13 Prozent der über 7700 Teilnehmenden finden den Preis fair. Weitere 21 Prozent sehen den Betrag zumindest für den Sitzplatz allein an der Grenze. Mit 66 Prozent hält die grosse Mehrheit den Ticketpreis dagegen für vollkommen überrissen.

Für einige Fans ist die Schmerzgrenze damit bereits überschritten. Leser Daniel Gottstein wollte eigentlich an die Ski-WM in Crans-Montana reisen. Die Preise haben ihn jedoch umgestimmt: «Als ich die hohen Eintrittspreise gesehen habe, habe ich mich entschlossen, auf die WM vor Ort zu verzichten. Ich werde mir die Wettkämpfe im TV anschauen.»

Ähnlich sieht es Beni Klarer. Auch bei anderen Sportevents sind die hohen Preise für ihn ein Grund, auf einen Besuch zu verzichten. Er könne es sich zwar leisten, habe aber «mehrfach wegen der hohen Eintrittspreise verzichtet». Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme nicht: «Für eine Dauerwerbepräsentation bin ich nicht bereit, neben meiner auch anders verwertbaren Zeit zusätzlich noch Unsummen auszugeben.»

Leser Patrick Geering befürchtet, dass hohe Preise vor allem die leidenschaftlichen Fans aus den Stadien vertreiben. «Am Ende hat man nur noch die Cüpli-Fans am Event mit null Stimmung», schreibt er. «Die richtigen Sportfans, die auch mitfiebern und Stimmung machen, können es sich nicht mehr leisten. Damit geht auch die Begeisterung der Jungen für den Sport flöten, denn eine Familie kann das schon gar nicht mehr bezahlen.»

Nicht alle Fans sehen es kritisch

Doch hohe Preise werden nicht von allen als Problem gesehen. Für andere ist entscheidend, dass die Nachfrage gross und das Angebot begrenzt ist. Urs Vetsch bringt es auf den Punkt: «Angebot und Nachfrage» würden den Preis mitbestimmen. «Bei vielen Sportanlässen ist es aufgrund der Nachfrage schwierig, überhaupt zu Tickets zu kommen.» Für ihn sind die Preise deshalb nachvollziehbar. «Gewisse Sportveranstaltungen sollen damit auch eher den richtigen Fans vorbehalten sein und nicht zu Familienausflügen werden.»

Ähnlich argumentiert Leser Martin Arnold. «Ich finde 170 Franken für ein solches Ereignis nicht grundsätzlich übertrieben.» Eine Ski-WM sei schliesslich kein normales Skirennen, sondern ein einmaliger Grossanlass. «Wenn man unbedingt live dabei sein möchte, muss man meiner Meinung nach auch bereit sein, etwas mehr dafür zu bezahlen», ergänzt er.

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