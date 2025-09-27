Slalom-Ass freut sich über «das beste Geschenk»

Zuwachs in der amerikanischen Ski-Familie. Slalom-Spezialist Luke Winters und seine Frau Cassandra sind erstmals Eltern geworden.

Darum gehts Luke Winters und seine Frau Cassandra sind Eltern geworden

Ihr Sohn trägt den Namen Bo David

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Das beste Geschenk im Leben», schreibt Luke Winters (28) auf Instagram. Der Grund: Winters ist Papa geworden. Das verkündet der amerikanische Slalom-Spezialist mit diesen Worten. Sein Sohn trägt den Namen Bo David und hat am 23. September das Licht der Welt erblickt.

Auch seine Frau Cassandra gerät ins Schwärmen. «Der Himmel auf Erden mit diesem süssen Jungen», schreibt sie. Und ergänzt: «Besser, als wir es uns jemals hätten vorstellen können.» Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. Resi Stiegler, Isabella Wright oder Paula Moltzan – sie alle freuen sich mit den frischgebackenen Eltern.

Ihr Sohn krönt die Liebe des Ehepaars Winters. Die beiden gehen seit Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Herbst 2022 haben sie sich verlobt, letztes Jahr folgte die romantische Hochzeit auf einem historischen Bauernhof. Unter freiem Himmel bei strahlendem Sonnenschein haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben.

Beflügeln die Vaterfreuden?

Nun starten sie ins nächste Abenteuer. Ob die Vaterfreuden Winters auf den Ski beflügeln? In der Saison 2021/22 gehörte er zu den grossen Entdeckungen im Slalom. Vor allem in der zweiten Hälfte war der Amerikaner stark unterwegs und fuhr in Adelboden (10.), Kitzbühel (11.) Flachau (7.) und Courchevel (8.) seine ersten Top-11-Klassierungen heraus. Im darauffolgenden Winter schaffte er es zweimal in die Top 12. Und wurde in Courchevel (Fr) Team-Weltmeister.

Doch seither läuft es bei ihm nicht mehr. Winters wartet seit Februar 2023 auf ein zählbares Resultat im Weltcup. Seine Bilanz in 19 Slaloms seither: siebenmal im ersten Lauf ausgeschieden und elfmal die Qualifikation für den zweiten Lauf verpasst. Das einzige Mal, als er es in die Entscheidung geschafft hat, ist er nicht ins Ziel gekommen.