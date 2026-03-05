Ski-Legende Russi lässt kein gutes Haar am Super-G
Ski-Legende Bernhard Russi spricht über die Entwicklung des Super-G. Von der eigentlichen Idee des schnelleren Riesenslaloms sei man weit entfernt. Mit Blick-Reporter Marcel W. Perren spricht er im «APRÈS-SKI» über die Disziplin und lässt kein gutes Haar daran.
